Yargıtay'dan emsal karar! Büyükanne ve büyükbabalar torunlarını yatılı misafir edebilecek

Davacı büyükanne ve büyükbabanın torunlarını sevme, onunla kişisel ilişki kurulmasını istemelerinin en doğal hakları olduğu dile getirildi. Baba ve davacılar arasında anlaşmazlık bulunmasının, davacıların torunları ile kişisel ilişki kurmasına engel teşkil etmemesi gerektiğinin altı çizildi. Kararda şu ifadelere yer verildi:

"Annesini kaybetmiş çocukların bu eksikliğini gidermesi için büyükanne ve büyükbaba ile vakit geçirmesi ve sosyal inceleme raporunda da belirtildiği üzere kurulacak kişisel ilişkinin çocukların yas sürecindeki ruhsal durumunu da destekleyeceğinin belirlenmesi, onların yararına olacaktır. İlk derece mahkemesince kişisel ilişki süresinin düzenlenmesine karar verilmesi doğru ise de; davacılar ile iki torunları arasında dini bayramlarda ve her ayın 4. Pazar günü yatısız olarak kurulan kişisel ilişki süresinin az olduğu anlaşılmaktadır.