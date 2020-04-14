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MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'den Haydar Baş için taziye mesajı

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 14.04.2020
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DEVLET BAHÇELİ'DEN HAYDAR BAŞ İÇİN TAZİYE MESAJI

Genel Başkanı , yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle tedavi gördüğü hastanede vefat eden Bağımsız Türkiye Partisi (BTP) Genel Başkanı 'a Allah'tan rahmet diledi.

, yaptığı yazılı açıklamada, Baş'ın koronavirüs nedeniyle tedavi gördüğü hastanede vefat etmesinden büyük bir üzüntü duyduğunu ifade etti.

Haydar Baş'ın hem akademik yönüyle hem de siyasi kişiliğiyle hatırı sayılan, saygın ve değerli bir şahsiyet olduğunu belirten Bahçeli, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Başta Sayın olmak üzere, Kovid-19 hastalığından dolayı hayatlarını kaybedenlere Allah'tan rahmet, ailelerine ve sevenlerine başsağlığı ve sabır diliyorum.

Ayrıca salgından etkilenip tedavi gören bütün vatandaşlarımıza şifa dileklerimle birlikte geçmiş olsun temennilerimi iletiyorum. Kovid-19 hastalığından milletimizi ve tüm insanlığı esirgeyip korumasını Rabb'imden niyaz ediyorum."

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