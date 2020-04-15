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Son dakika: TEM bağlantı yolunda kaza! Kilometrelerce kuyruk oluştu...

YAŞAM
Giriş Tarihi: 15.04.2020 Güncelleme Tarihi: 15.04.2020
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TEM BAĞLANTI YOLUNDA KAZA!

Son dakika haberi... Beylikdüzü liman yolu bağlantı istikametinde 2 tırın karıştığı kazada sürücülerden biri tırda sıkıştı. Kazada 2 kişi yaralanırken trafiğe kapanan yolda kilometrelerce kuyruk oluştu.

Beylikdüzü Liman yolu bağlantı istikametinde 2 tırın karıştığı kazada bir sürücü araçta sıkıştı. Uzun uğraşlar sonucunda çıkarılan sürücü hastaneye kaldırılırken, TEM bağlantı yolunda kilometrelerce araç kuyruğu oluştu.

TEM bağlantı yolunda kaza! Kilometrelerce kuyruk oluştu... TEM BAĞLANTI YOLUNDA KAZA! KİLOMETRELERCE KUYRUK OLUŞTU...

, 16.30 sıralarında Ambarlı Liman Yolu'ndan Tem Otoyolu istikametinde meydana geldi. 34 DN 1052 plakalı aracın sürücüsü Alican Ş. yol kenarında bekleyen başka bir tıra çarpmamak için direksiyonu kırarak şerit değiştirmek istedi. Bu sırada yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda direksiyon hakimiyetini kaybetti. Savrulan araç bariyerlere çarparak durabildi.

Bu sırada araç kabininde sıkışan şoföre ilk müdahaleyi o sırada yoldan geçen ve kazayı gören bir doktor tarafından yaptı. Diğer tır sürücüsü kazayı ufak tefek sıyrıklarla atlattı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle araçtan çıkartılan sürücü ambulansla hastaneye kaldırılırken, kaza nedeniyle kilometrelerce kuyruk oluştu.

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