Doktorlar şüphelendi! Ayaklardaki morluklar coronavirüs belirtisi olabilir
İspanya, Fransa ve İtalya’da birçok vakada, ayaklarda morluk ve yaralar olduğu tespit edildi. Uzmanlar, bu gibi belirtilerin başka hastalıklar sanılması ve göz ardı edilmesi konusunda endişeli.
İspanya'daki doktorlar, ayaklardaki morarma ve çeşitli lezyonların corona virüs belirtisi olabileceğinden şüpheleniyor. Ayaklarında morluk ve suçiçeği benzeri yaralar olan hastaların test sonuçlarının pozitif çıktığı gözlemlendi. Uzmanlar, bu yeni semptomun öncelikle çocuklarda ve gençlerde görüldüğü uyarısında bulundu. Bir İtalyan hastanesinde ise her beş hastadan birinde virüsün potansiyel olarak neden olduğu cilt belirtileri görüldü.
YENİ SEMPTOMLAR
Corona virüsün bilinen semptomları öksürük ve ateşti. Ancak son zamanlarda yapılan çalışmalar ishal, deride yaralar, tat ve koku kaybı gibi çok yaygın olmayan semptomlar olduğunu ortaya koydu.
Daily Maily'de yer alan habere göre, İspanya'da Ayak Hastalıkları Uzmanları Genel Kurulu bu yeni bulguyu açıklayan bir bildiri yayımladı. Bildiride yeni semptom, minik kan damlalarının iltihabından kaynaklanan suçiçeği veya kızamığa benzeyen mor lezyonlar olarak tanımlandı.
KARANTİNA ÖNERİSİ
Yaralar, yetişkinlerde de görülse de daha çok çocuklarda ve gençlerde gözlemlendi. Aynı zamanda yaraların bir iz bırakmadan iyileştiği de tespit edildi. Uzmanlar, bu tür lekeler tespit edildiğinde özellikle çocukların karantinaya alınmasını önerdi.
BU SEMPTOMLARI GÖSTEREN İLK VAKA
Uluslararası Ayak Hastalıkları Uzmanları Federasyonu, güney İtalya'da 13 yaşındaki bir çocukta semptomun ilk vakalarından biri olduğunu bildirdi. Doktorlar mor, yuvarlak lezyonların örümcek ısırığı olabileceğini söyleyip 8 Mart'ta ilaçla çocuğu gönderdiler.
Ancak hasta iki gün sonra ateş, kas ağrısı, baş ağrısı ve ayaklarda yoğun kaşıntıyla geri geldi. Bununla birlikte, İtalya'da Covid-19'un ciddi şekilde patlak vermesi nedeniyle ekip, çocuğu test edemediklerini ve takip edemediklerini itiraf etti.
Kuzey İtalya'da bir hastanede, 88 hastayla yapılan çalışmada cilt şikayetlerinde yüzde 20 artış olduğu kaydedildi. Çalışma raporunun yazarı Doktor Sebestiano Recalcati, bu cilt belirtilerinin yaygın viral enfeksiyonlar sırasında meydana gelen deri tutulumuna benzediğini söyledi.
Tayland'daki doktorlar ise potansiyel olarak corona virüsün neden olduğu cilt sorunlarının yanlış bir şekilde başka bir şey olarak teşhis edilebileceğinden endişe duyduklarını dile getirdiler. Çin'de yapılan bir araştırmaya göre Covid-19 geçiren birçok insan baş ağrısı ve baş dönmesi de yaşıyor.
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