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İstanbul’da inanılmaz görüntüler! Semt pazarındaki kalabalık dikkat çekti

YAŞAM
Giriş Tarihi: 04.04.2020 Güncelleme Tarihi: 04.04.2020
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İNANILMAZ GÖRÜNTÜLER! CANLARINI HİÇE SAYDILAR

Tüm dünyayı etkisini altına alan ve 60 binden fazla insanın hayatını kaybetmesine yol açan koronavirüsü salgını nedeniyle evden çıkılmaması yönünde çağrılar yapılırken, 'da kurulan semt pazarındaki kalabalık dikkat çekti.

Market ve pazar yerlerinde maske takmanın zorunlu hale getirilmesinin ilk gününde çoğu kişinin maskesiz dolaştığı, sosyal mesafe kurallarının da çiğnendiği görüldü. Bazı tezgahlarda ise müşteriler sebzeleri elleyerek seçti.

İstanbul’da inanılmaz görüntüler! Semt pazarındaki kalabalık dikkat çekti İSTANBUL’DA İNANILMAZ GÖRÜNTÜLER! SEMT PAZARINDAKİ KALABALIK DİKKAT ÇEKTİ

KALABALIK DİKKAT ÇEKTİ

Coronavirüsü salgınıyla mücadelede alınan önlemler kapsamında en son, marketlere ve pazarlara maskesiz girişlerin yasaklandığı açıkladı. Ancak yasağın ilk gününde 'da kurallara uyulmadı. Talatpaşa Caddesi'nde kurulan pazar alanındaki kalabalık dikkat çekti.

POLİS VATANDAŞLARI UYARDI

Pazara gelenlerin birçoğu maske takmazken, sosyal mesafe kurallarının da hiçe sayıldığı görüldü. Polis ekipleri maske takmayan vatandaşlara uyarılarda bulundu. Öte yandan bazı tezgahlarda müşterilerin sebze ve meyveleri elleyerek seçtikleri görüldü.

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