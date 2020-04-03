Coronavirüsü yenen Macide’den mesaj: Evde sıkılmak, hastanede sıkılmaktan daha iyi
Ankara’da koronavirüse yakalanan 28 yaşındaki Macide Güleç, hastanedeki tedavisinin ardından sağlığına kavuşarak taburcu edildi. 9 gün sonra hastaneden çıkan ve büyük sevinç yaşayan Güleç, "Bence bu hastalıkta moral çok önemli, sürekli moralimi yüksek tutmaya çalıştım. Evde sıkılmak, hastanede sıkılmaktan çok çok daha iyi" dedi.
Çankaya ilçesinde alışveriş merkezinde satış danışmanı olarak çalışan Macide Güleç'in iş arkadaşında koronavirüs tespit edildi. Güleç, bunun üzerine hastaneye giderek, test yaptırdı. Bir gün sonra test sonuçları pozitif çıkan Güleç, ambulansla iş yerinden alınarak Ankara Gazi Mustafa Kemal Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Güleç, 9 günlük tedavisinin ardından son yapılan test sonucunun negatif çıkması ve şikayetlerinin sona ermesi üzerine dün taburcu edildi. 9 gün sonra hastaneden çıkan Güleç, büyük sevinç yaşadı. Hastane önünde selfie çeken Güleç, evine gidince de ilk iş çok özlediği otomobiline binip bir süre oturdu.
"İLAÇ TEDAVİSİ UYGULANDI"
Tedbir amacıyla evde 14 gün kendisini izole edece olan Güleç, kötü bir süreçten geçtiğini ancak hastalığı yendiği için mutlu olduğunu söyledi. Güleç, "İlk olarak ilaç tedavisine başladım, günde 8 hap veriyorlardı. Sadece bir kez vücudumdaki tuz oranı düşük olduğu için serum aldım. Onun dışında hep ilaçla devam edildi. 3 gün önce de ateşim ve öksürüğüm olmadığı için, bütün tahlil sonuçlarım iyiye gittiği için ilaç tedavisine son verildi. 2 gün önce de bir test yapıldı ve dün de testin sonuçları geldi. Sonuç negatif çıkınca beni taburcu ettiler. Haber geldiği o an çok güzeldi. Rabbim, kötü durumda olup da iyi haber bekleyen herkese o anı yaşatsın. Çok güzel bir andı, o anı herkesin yaşamasını istiyorum" dedi.
"MORAL ÇOK ÖNEMLİ"
Salgınla ilgili bilinen birçok belirtinin kendisinde olmadığını ifade eden Güleç, "Bende hiçbir belirti yoktu. Ateş, öksürük, boğaz ağrısı herhangi bir şey yoktu. Hastaneye yattıktan 2-3 gün sonra bel ağrısı, baş ağrısı ve halsizlik oluştu; ama ilaç tedavisinden sonra yani 3 gün önce ağrılarım da kesildi. Hastanedeki o 9 gün bana 9 ay gibi geldi. Çünkü beklemekle, umut etmekle geçiyor her gün. Ama ben iyileştim, bunu yendim ve herkesin yenebileceğini düşünüyorum. Sigara da kullanmıyorum ve açıkçası bunun da etkisinin olduğunu düşünüyorum. Evde oturup psikolojisini bozanlara umut olsun, hastalığı yenebileceklerini düşünüyorum. Bence moral bu hastalıkta çok önemli, sürekli moralimi yüksek tutmaya çalıştım" diye konuştu.
"EVDE SIKILMAK, HASTANEDE SIKILMAKTAN İYİ"
Elini çok sık yüzüne götürdüğünü ve hastalığı da bu şekilde kaptığını düşünen Güleç, vatandaşlara 'Evde kal' çağrısında bulunarak, "Tam 9 gündür evimden uzaktayım. Arabamı çok özledim, kahvaltı yapmayı çok özledim. Kendime çok güzel bir yemek hazırlayacağım, kahvaltı yapacağım. İnsanın evi gibisi yok, evde karantinada kalmakla hastanede kalmak çok farklı bir şey. O yüzden evime geldiğim için çok mutluyum. Ben şimdi 14 gün kendimi izole edeceğim, evde sıkılmak, hastanede sıkılmaktan çok çok daha iyi. En azından evde gidebileceğin başka bir oda, adım atabileceğiniz başka bir yer var. Sevdiklerinizi seviyorsanız, sevdiklerinizden uzak kalın" ifadelerini kullandı.
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