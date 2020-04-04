Aydın’da traktör devrildi: 1 kişi hayatını kaybetti, 2 yaralı

Aydın’ın Yenipazar ilçesinde, saat 11.00 sıralarında, Alhan Mahallesi Kasaplar Sokak'ta sürücüsünün kontrolünden çıkarak devrilen traktördeki 1 kişi yaşamını yitirdi, 2 kişi yaralandı.

Eşref Erdemir (52) yönetimindeki 09 PT 628 plakalı traktör, sürücüsünün kontrolünden çıkarak devrildi. Kazada, traktördeki sürücü Erdemir ile eşi Saniye Erdemir (49) ve oğlu Hurşit Erdemir (20) yaralandı.

HAYATA VEDA ETTİ

Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sevk edilen sağlık görevlilerince yapılan kontrolde Saniye Erdemir'in yaşamını yitirdiği belirlendi. 2 yaralı, yapılan ilk müdahalelerinin ardından hastaneye kaldırıldı. Burada tedaviye alınan yaralılardan Eşref Erdemir'in hayati tehlikesinin bulunduğu bildirildi.

MORGA KALDIRILDI

Jandarmanın kaza yerindeki incelemesinin ardından Saniye Erdemir'in cansız bedeni morga konuldu.