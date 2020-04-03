Coronavirüs salgınında "Diyabet, obezite ve yüksek tansiyon" hastalarına önemli uyarılar

Kovid-19'un yaşlı kişilerde ve kronik hastalığı olanlarda daha ağır seyrettiğine, virüs nedeniyle yaşamını yitirenlerin çok büyük bir kısmının 60 yaş üzerinde olduğuna dikkati çeken Altay, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Çin'deki hasta verilerine göre, Kovid-19'a bağlı ölümlerin yüzde 80'i 60 yaş ve üzerinde görülmüştür. Veriler, hayatını kaybeden hastaların yaklaşık yüzde 40'ında hipertansiyon, yüzde 20'sinde de diyabet bulunduğunu göstermektedir. İtalya'dan edindiğimiz bilgilere göre ise ölümlerin yüzde 95'inin 60 yaş ve üzerinde görüldüğü saptanmış olup, hastaların yaklaşık yüzde 75'inde hipertansiyon, yüzde 35'inde ise diyabet tespit edilmiştir. Şu an için elimizde obezite ve Kovid-19 arasındaki ilişkiyi gösteren veri bulunmamaktadır.