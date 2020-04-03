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Coronavirüs salgınında "Diyabet, obezite ve yüksek tansiyon" hastalarına önemli uyarılar
Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgını nedeniyle evde kaldıkları sosyal izolasyon sürecinde diyabet, yüksek tansiyon ve obezite hastaları için Prof. Dr. Mustafa Altay'dan önemli uyarılar geldi. Mustafa Altay bu hastaların ilaçlarını düzenli kullanmaları, kan şekeri takibini artırmaları, haftada birkaç kez tansiyon, bir kez ise kilo ölçümü yapmaları gerektiğini söyledi.
Giriş Tarihi: 03.04.2020 13:58 Güncelleme Tarihi: 03.04.2020 14:04
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