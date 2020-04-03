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Coronavirüs salgınında "Diyabet, obezite ve yüksek tansiyon" hastalarına önemli uyarılar

Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgını nedeniyle evde kaldıkları sosyal izolasyon sürecinde diyabet, yüksek tansiyon ve obezite hastaları için Prof. Dr. Mustafa Altay'dan önemli uyarılar geldi. Mustafa Altay bu hastaların ilaçlarını düzenli kullanmaları, kan şekeri takibini artırmaları, haftada birkaç kez tansiyon, bir kez ise kilo ölçümü yapmaları gerektiğini söyledi.

Giriş Tarihi: 03.04.2020 13:58 Güncelleme Tarihi: 03.04.2020 14:04
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Coronavirüs salgınında Diyabet, obezite ve yüksek tansiyon hastalarına önemli uyarılar

Sağlık Bilimleri Üniversitesi Öğretim Üyesi Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Mustafa Altay, AA muhabirine, Kovid-19 ile mücadele sürecinde diyabet, obezite ve hipertansiyon hastalarının nelere dikkat etmeleri gerektiğine ilişkin açıklamalarda bulundu.

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Coronavirüs salgınında Diyabet, obezite ve yüksek tansiyon hastalarına önemli uyarılar

Dünyadaki tüm ölümlerin yüzde 71'inden kronik hastalıklardan kaynaklandığını, bu rahatsızlıklar arasında hipertansiyon, obezite ve diyabetin önemli yer kapladığını vurgulayan Altay, "Türkiye'de erişkin nüfusta obezite sıklığı yüzde 28,8, hipertansiyon sıklığı yüzde 27,7 ve diyabet sıklığı da yüzde 13,7'dir. 65 yaş ve üzeri nüfusta ise yaklaşık olarak diyabet ve obezite 2 kat, hipertansiyon ise 3 kat daha sık görülmektedir." bilgisini verdi.

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Coronavirüs salgınında Diyabet, obezite ve yüksek tansiyon hastalarına önemli uyarılar

Altay, bu hastalıkların çeşitli yollarla bağışıklık sisteminin çalışmasını bozduğunu ve bazı enfeksiyonlara yatkınlığa neden olduğunu dile getirdi.

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Coronavirüs salgınında Diyabet, obezite ve yüksek tansiyon hastalarına önemli uyarılar

Kovid-19'un yaşlı kişilerde ve kronik hastalığı olanlarda daha ağır seyrettiğine, virüs nedeniyle yaşamını yitirenlerin çok büyük bir kısmının 60 yaş üzerinde olduğuna dikkati çeken Altay, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Çin'deki hasta verilerine göre, Kovid-19'a bağlı ölümlerin yüzde 80'i 60 yaş ve üzerinde görülmüştür. Veriler, hayatını kaybeden hastaların yaklaşık yüzde 40'ında hipertansiyon, yüzde 20'sinde de diyabet bulunduğunu göstermektedir. İtalya'dan edindiğimiz bilgilere göre ise ölümlerin yüzde 95'inin 60 yaş ve üzerinde görüldüğü saptanmış olup, hastaların yaklaşık yüzde 75'inde hipertansiyon, yüzde 35'inde ise diyabet tespit edilmiştir. Şu an için elimizde obezite ve Kovid-19 arasındaki ilişkiyi gösteren veri bulunmamaktadır.

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Coronavirüs salgınında Diyabet, obezite ve yüksek tansiyon hastalarına önemli uyarılar

Obezitenin bağışıklık sistemi üzerine olumsuz etkileri düşünüldüğünde ve obez hastalarda hipertansiyon ve diyabet sıklığının çok daha yüksek oranda olduğu göz önüne alındığında bu bireylerin Kovid-19 açısından yüksek riskli grupta olacağı çıkarımına ulaşabiliriz."