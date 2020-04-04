Son dakika: Tekirdağ Valiliği'nden koronavirüs kararı: Toplu ulaşım 15 gün durduruldu
Son dakika haberine göre Tekirdağ Valiliği, koronavirüs tedbirleri kapsamında ilçeler ve mahalleler arası toplu ulaşımın, pazar alışverişinin yapıldığı günler haricinde 15 gün durdurulduğunu bildirdi.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, Vali Aziz Yıldırım başkanlığında toplanan İl Pandemi Kurulu tarafından, koronavirüs salgınını engelleyerek vatandaşların hayatını korumaya yönelik Cumhurbaşkanlığı ve ilgili Bakanlıkların talimatları doğrultusunda yeni kararlar alındı.
Bu kapsamda Tekirdağ il sınırlarından kara, hava, deniz ve demir yolu ile yapılacak tüm giriş çıkışlar 15 gün durduruldu. Geçişlerine izin verilen ticari yük taşıyıcıları, Tekirdağ'da zorunlu dinlenme süreleri hariç hiçbir şekilde duraklama ya da konaklama yapamayacak.
Çalışma hayatı içerisinde yer alan yönetici, çalışan ya da iş yeri sahiplerinin ikamet ve iş yerlerinin farklı illerde bulunması durumunda, iller arasındaki giriş çıkışları bu durumu ispatlayan belgeleri ibraz etmek şartı ve mülki idare amirlerinin yazılı izni ile yapılabilecek.
Tekirdağ'da 1 Ocak 2000 tarihinden sonra doğmuş olanların sokağa çıkmaları da geçici olarak yasaklandı.
TOPLU ULAŞIM DURDURULDU
Doktor raporu ile tedavi amaçlı seyahat etmek zorunda olanlar, birinci derecede yakını vefat edenler, birinci derecede ağır hastası olanlar, üretim yapan iş yerlerinde 20-65 yaş arası çalışanlar, tarımsal amaçlı üretim, ticaret ve faaliyet yapanlar hariç ilçeler ve mahalleler arası toplu ulaşım pazar alışverişinin olduğu günler haricinde 15 gün süreyle durduruldu.
Pazar yeri, market ve toplu olarak veya bireysel çalışılan iş yerleri ile toplu taşıma araçlarına vatandaşlar ve çalışanlar maske ile girecek.
Maske takma zorunluluğu pazarlarda satıcılar, iş yerlerinde tezgahtarlar, toplu taşıma araçlarında şoförler için de geçerli olacak.
İlçelerde ise meydanlarda sokak ve caddelerde vatandaşların sosyal mesafeyi gözetmeden toplu yürümelerine veya bulunmalarına izin verilmeyecek.
Askeriyede celp ve terhis dönemleri, hastane sevk ve taburcu işlemleri, cezaevi mahkum kabul ve tahliyeleri, inşaat, şantiye ve yatırım alanları ile taş, kum ocağı, kömür ocağında çalışanların durumları, limanlara yanaşan başta kılavuzluk hizmeti veren kaptan ve diğer çalışanların durumları gerekli kurumlarla görüşülerek iş birliği yapılarak planlanacak.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
DİĞER GÜNDEM HABERLERİ
- İşte Türkiye Gerçekleri hesabının sahibinin tutuklanma gerekçesi
- MSB, Dumlupınar Denizaltısı şehitlerini andı
- KPSS 2020/5 tercih sonuçları açıklandı mı?
- FETÖ’nün TSK’da yapılanmasını sağlamış!
- Sürücüler bunu da yaptı! Kontrol noktalarını aşmak için...
- Teslimat tamam! İşte yok edici güç
- Bedelli askerliği tamamlayanlar İstanbul'dan ayrılabilecek mi?
- MHP lideri Bahçeli'den anlamlı ziyaret
- Yargıtay'dan 'korona' açıklaması: Bir üye pozitif çıktı
- Araç giriş çıkışı yasaklanan şehirler hangileri?
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- 0,49 faizli 10 bin TL kredi başvuru sonuçları açıklandı mı? 6 ay ödemesiz temel ihtiyaç kredisi ne zaman yatar?
- Kısa çalışma ödeneği ne zaman yatacak? İş kaybı tazminatı, işsizlik sigortası, ücret garanti fonu ödemesi nasıl alınacak?
- Maske takma zorunluluğu var mı? Sokağa çıkarken, markete, pazara giderken maske takmak şart mı? Cezası nedir?
- Ödemeler başlıyor! Emekli bayram ikramiyesi ne zaman ödenecek? 2020 SSK Bağkur bayram ikramiyesi ödeme takvimi
- 4 Nisan af yasası son durum: İnfaz düzenlemesi ne zaman Meclis'e gelecek? 2020 Ceza infaz indirimi çıktı mı?
- meb.gov.tr: 2020 LGS kılavuzu, lise kontenjanları ve sınav konuları! LGS başvuru nasıl yapılır? Sınav ne zaman?
- Son dakika: Sokağa çıkma yasağı 60 yaşa mı indi? 18 yaş altı çocuklara sokağa çıkma yasağı geldi mi?
- Altın fiyatları yükselecek mi? Uzmanlardan dikkat çeken altın yorumu! 3 Nisan gram, çeyrek altın ne kadar oldu?
- sonuc.osym.gov.tr: 2020 TUS yerleştirme sonuçları açıklandı! ÖSYM TUS tercih sonuçları sorgulama ekranı!
- Son dakika: PTT şubeleri kapandı mı? 2020 PTT çalışma saatleri değişti mi? PTT açık mı, kapalı mı?
- Son dakika: Van'da korkutan bir deprem daha! 3 Nisan AFAD, Kandilli son depremler listesi
- PTT 1000 TL sosyal nakdi yardım parası nasıl alınacak? e Devlet sosyal yardım parası sorgulama ekranı!