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Son dakika: Tekirdağ Valiliği'nden koronavirüs kararı: Toplu ulaşım 15 gün durduruldu

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 04.04.2020 Güncelleme Tarihi: 04.04.2020
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TEKİRDAĞ VALİLİĞİ'NDEN FLAŞ KARAR! 15 GÜN DURDURULDU

Son dakika haberine göre Valiliği, koronavirüs tedbirleri kapsamında ilçeler ve mahalleler arası toplu ulaşımın, pazar alışverişinin yapıldığı günler haricinde 15 gün durdurulduğunu bildirdi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Vali Aziz Yıldırım başkanlığında toplanan İl Pandemi Kurulu tarafından, koronavirüs salgınını engelleyerek vatandaşların hayatını korumaya yönelik Cumhurbaşkanlığı ve ilgili Bakanlıkların talimatları doğrultusunda yeni kararlar alındı.

Bu kapsamda il sınırlarından kara, hava, deniz ve demir yolu ile yapılacak tüm giriş çıkışlar 15 gün durduruldu. Geçişlerine izin verilen ticari yük taşıyıcıları, Tekirdağ'da zorunlu dinlenme süreleri hariç hiçbir şekilde duraklama ya da konaklama yapamayacak.

Çalışma hayatı içerisinde yer alan yönetici, çalışan ya da iş yeri sahiplerinin ikamet ve iş yerlerinin farklı illerde bulunması durumunda, iller arasındaki giriş çıkışları bu durumu ispatlayan belgeleri ibraz etmek şartı ve mülki idare amirlerinin yazılı izni ile yapılabilecek.

Tekirdağ'da 1 Ocak 2000 tarihinden sonra doğmuş olanların sokağa çıkmaları da geçici olarak yasaklandı.

TOPLU ULAŞIM DURDURULDU
Doktor raporu ile tedavi amaçlı seyahat etmek zorunda olanlar, birinci derecede yakını vefat edenler, birinci derecede ağır hastası olanlar, üretim yapan iş yerlerinde 20-65 yaş arası çalışanlar, tarımsal amaçlı üretim, ticaret ve faaliyet yapanlar hariç ilçeler ve mahalleler arası pazar alışverişinin olduğu günler haricinde 15 gün süreyle durduruldu.

Pazar yeri, market ve toplu olarak veya bireysel çalışılan iş yerleri ile toplu taşıma araçlarına vatandaşlar ve çalışanlar maske ile girecek.

Maske takma zorunluluğu pazarlarda satıcılar, iş yerlerinde tezgahtarlar, toplu taşıma araçlarında şoförler için de geçerli olacak.

İlçelerde ise meydanlarda sokak ve caddelerde vatandaşların sosyal mesafeyi gözetmeden toplu yürümelerine veya bulunmalarına izin verilmeyecek.

Askeriyede celp ve terhis dönemleri, hastane sevk ve taburcu işlemleri, cezaevi mahkum kabul ve tahliyeleri, inşaat, şantiye ve yatırım alanları ile taş, kum ocağı, kömür ocağında çalışanların durumları, limanlara yanaşan başta kılavuzluk hizmeti veren kaptan ve diğer çalışanların durumları gerekli kurumlarla görüşülerek iş birliği yapılarak planlanacak.

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