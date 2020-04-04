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Antalya'da sevgilisini rahatsız eden arkadaşını ensesinden vurdu |Video

YAŞAM
Giriş Tarihi: 04.04.2020
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SEVGİLİSİNİ RAHATSIZ EDEN ARKADAŞINI ENSESİNDEN VURDU

'da E.T. (30), birlikte yaşadığı sevgilisi Ş.D.?yi (26) rahatsız ettiğini ileri sürdüğü Nafiz G.'yi (32), ensesinden av tüfeği ile vurarak yaraladı.

Sevgilisini rahatsız eden arkadaşını ensesinden vurdu

Olay, sabah saatlerinde Kepez ilçesi Yeni Emek Mahallesi 2606 Sokak?ta bulunan 3 katlı bir apartmanın giriş katında meydana geldi. Nafiz G. iddiaya göre, arkadaşı E.T ile Ş.D'nin beraber kaldığı eve giderek, geceyi burada geçirdi. Sabaha karşı E.T ile Nafiz G.'nin arasında Ş.D. yüzünden tartışma çıktı. Tartışma sırasında E.T., pompalı tüfeği alıp, arkasını dönen Nafiz G'ye ateş etti.

Kanlar içinde evden çıkıp kaçan Nafiz G. telefonla çağırdığı arkadaşları tarafından önce özel bir hastaneye, daha sonra Kepez Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Ensesine tek saçma isabet ettiği belirtilen Nafiz G.'nin sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

Soruşturma başlatan polis, suç aleti tüfekle kaçan E.T.'yi arıyor.

Antalya'da sevgilisini rahatsız eden arkadaşını ensesinden vurdu |Video ANTALYA'DA SEVGİLİSİNİ RAHATSIZ EDEN ARKADAŞINI ENSESİNDEN VURDU |VİDEO


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