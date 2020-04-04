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İstanbul’da inanılmaz görüntüler! Semt pazarındaki kalabalık dikkat çekti
Tüm dünyayı etkisini altına alan ve 60 binden fazla insanın hayatını kaybetmesine yol açan koronavirüsü salgını nedeniyle evden çıkılmaması yönünde çağrılar yapılırken, Avcılar'da kurulan semt pazarındaki kalabalık dikkat çekti.
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