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Almanya’da coronavirüsten ölenlerin sayısı 775’e çıktı

YAŞAM
Giriş Tarihi: 01.04.2020 Güncelleme Tarihi: 01.04.2020
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İlk olarak ’de ortaya çıkan ve tüm dünyaya yayılan can almaya devam ediyor. Son rakamlar ’da açıklandı. Ülkede virüsten dolayı hayatını kaybedenlerin sayısı 775’e çıktı.

'da (Covid-19) salgını nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 775'e yükselirken; ülkedeki vaka sayısı 71 bin 808 olarak açıklandı. Ülkede son 24 saatte 130 kişi virüs nedeniyle öldü.

İLK 5 ÜLKEDEN BİRİ OLDU

Almanya'da koronavirüs tespit edilen vaka sayısı ciddi boyutlara ulaştı. Almanya, 71 bin 808 kişi ile en çok vakanın görüldüğü ilk 5 ülkeden birisi haline geldi.

ÖLÜ SAYISI ARTIYOR

Salgın nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı ise 775'e çıktı. Ülkede son 24 saatte 130 kişi virüs nedeniyle yaşamını yitirirken; 4 bin 923 kişide daha virüs tespit edildi.

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