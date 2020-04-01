Almanya’da coronavirüsten ölenlerin sayısı 775’e çıktı

İlk olarak Çin’de ortaya çıkan ve tüm dünyaya yayılan koronavirüs can almaya devam ediyor. Son rakamlar Almanya’da açıklandı. Ülkede virüsten dolayı hayatını kaybedenlerin sayısı 775’e çıktı.

Almanya'da koronavirüs (Covid-19) salgını nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 775'e yükselirken; ülkedeki vaka sayısı 71 bin 808 olarak açıklandı. Ülkede son 24 saatte 130 kişi virüs nedeniyle öldü.

İLK 5 ÜLKEDEN BİRİ OLDU

Almanya'da koronavirüs tespit edilen vaka sayısı ciddi boyutlara ulaştı. Almanya, 71 bin 808 kişi ile en çok vakanın görüldüğü ilk 5 ülkeden birisi haline geldi.

ÖLÜ SAYISI ARTIYOR

Salgın nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı ise 775'e çıktı. Ülkede son 24 saatte 130 kişi virüs nedeniyle yaşamını yitirirken; 4 bin 923 kişide daha virüs tespit edildi.