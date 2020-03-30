İtalya Başbakanı Giuseppe Conte'den AB'ye sert sözler
Koronavirüs ile çetin bir mücadele veren ve 10 binden fazla can kaybı yaşayan İtalya'ya AB yardımları ulaşmıyor. Bu doğrultuda AB'nin en önemli üyesine takındığı bu tavır tüm dünyada gündem oldu. İtalya Başbakanı Giuseppe Conte, bu krizden çıkmak için gereken "ekonomik dayanışmayı" henüz göstermeyen Avrupa Birliği'ni (AB) sert sözlerle eleştirdi. Conte, "Birilerini diğerlerinden daha fazla etkileyen bir ekonomik kriz değil bu. Burada finans sistemleriyle ilgili bir ayrım yok. Bu, ekonomik ve sosyal alanlarda patlayan bir sağlık krizidir. Bu, tüm Avrupa için tarihi bir meydan okumadır." dedi.İspanya'nın El Pais gazetesine demeç veren Conte, "Sorun krizden çıkmak değil, bunu en kısa zamanda gerçekleştirmek." ifadesini kullandı.
Conte, Kovid-19'la bağlantılı en fazla ölümlerin olduğu İtalya ve İspanya başta olmak üzere, özellikle güney Avrupa ülkelerinin AB'den talep ettiği ekonomik yardımın Almanya ve Hollanda tarafından veto edilmesinin Birliğin geleceğini riske attığına dikkati çekti.
"TARİHİ BİR MEYDAN OKUMADIR"
"Şu anda Avrupa, tarihi bir maç oynuyor." değerlendirmesinde bulunan Conte, sözlerini şöyle sürdürdü:
"Birilerini diğerlerinden daha fazla etkileyen bir ekonomik kriz değil bu. Burada finans sistemleriyle ilgili bir ayrım yok. Bu, ekonomik ve sosyal alanlarda patlayan bir sağlık krizidir. Bu, tüm Avrupa için tarihi bir meydan okumadır.
Güçlü bir Avrupacılık ruhuyla, AB'nin bu durumun üstesinden gelmesini, gerçekten umut ediyorum. Eğer bunu başaramazsa... Bakın, vatandaşlarımızın anayasal haklarını sınırlıyoruz ve Avrupa, trajik hataları önleyecek tepki göstermek zorundadır."
"ÜNİTER BİR TEPKİYLE CEVAP VERMEK GEREKİYOR"
Conte, bazı ülkelerin bu acil durumun ekonomik alanda üreteceği güçlü kısıtlamaların farkında olmadığını vurgulayarak, şimdilik İtalya ve İspanya ile sınırlıymış gibi gözüken durumun; yakın zamanda diğer AB ülkelerini de etkileyeceğini kaydetti.
Almanya ve Hollanda'yı işaret eden Conte, şu ifadeleri kullandı:
"Bu ülkeler, duruma eski kafalarla bakıyor. Bu, mevcut sağlık ve ekonomik kriz için uygun olmayan bir bakış açısı. İspanya Başbakanı Pedro Sanchez'in de benzer bir şekilde söylediği gibi; bu, herkesi etkileyen bir simetrik şoktur. Bu yüzden olağanüstü enstrümanları kullanan güçlü ve üniter bir tepkiyle cevap vermek gerekiyor."
"AVRUPA'YI KALBİNDE HİSSEDEN HERKES, BU DAVAYI DESTEKLEMELİDİR"
Conte, İtalya'nın AB'den "kamu borcunu paylaşma gibi bir yardım talep etmediğini, kamu borcunun her ülkenin kendisine ait olduğunu" belirterek, "AB'den sadece, bu ekonomik ve sosyal tsunamiden çıkmayı sağlayacak üniter bir darbe vurma kabiliyeti göstermesini istiyoruz." dedi.
AB'nin alacağı karara göre vatandaşların Birliğe karşı "daha fazla güven" ya da "tam güven kaybı" yaşayacağının altını çizen Conte, "Avrupa'yı kalbinde hisseden herkes, bu davayı desteklemelidir." çağrısında bulundu.
Conte, AB'nin bu sağlık krizinden başarıyla çıkmaması halinde "Avrupa'daki aşırı sağ partilerin şimdikinden çok daha fazla güçlenmesi riskinin kaçınılmaz olduğunu" kaydetti.
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