Merkel ve Trump'tan koronavirüs görüşmesi
Almanya Başbakanı Angela Merkel ile ABD Başkanı Donald Trump, koronavirüsle mücadele kapsamında telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Merkel ve Trump'ın, koronavirüs salgınındaki gelişmeler ve yapılabilecek iş birliği imkanları konusunda yakın temasta kalma konusunda hemfikir oldukları açıklandı.
Almanya Başbakanı Angela Merkel ile ABD Başkanı Donald Trump'ın telefonda görüştüğü bildirildi.
Hükümet Sözcüsü Steffen Seibert tarafından yapılan yazılı açıklamada, Merkel ve Trump'ın görüşmesindeki ana konunun yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının dünya çapındaki etkileri olduğu ifade edildi.
İki liderin, Kovid-19 salgınındaki gelişmeler ve yapılabilecek iş birliği imkanları konusunda yakın temasta kalma konusunda hemfikir oldukları belirtildi.
Açıklamada, Merkel ve Trump'ın Afganistan'daki barış müzakereleri hakkında konuştukları, Almanya ile ABD'nin Afganistan'da barış ve istikrar sağlamak için birlikte çalışmaya devam etmeleri gerektiği konusunda mutabık kaldıkları kaydedildi.
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