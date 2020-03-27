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Merkel ve Trump'tan koronavirüs görüşmesi

DÜNYA
Giriş Tarihi: 27.03.2020
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MERKEL VE TRUMP'TAN KORONAVİRÜS GÖRÜŞMESİ

Almanya Başbakanı Angela ile ABD Başkanı Donald , koronavirüsle mücadele kapsamında telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Merkel ve Trump'ın, salgınındaki gelişmeler ve yapılabilecek iş birliği imkanları konusunda yakın temasta kalma konusunda hemfikir oldukları açıklandı.

Almanya Başbakanı Angela ile ABD Başkanı Donald 'ın telefonda görüştüğü bildirildi.

Hükümet Sözcüsü Steffen Seibert tarafından yapılan yazılı açıklamada, Merkel ve Trump'ın görüşmesindeki ana konunun yeni tip (Kovid-19) salgınının dünya çapındaki etkileri olduğu ifade edildi.

İki liderin, Kovid-19 salgınındaki gelişmeler ve yapılabilecek iş birliği imkanları konusunda yakın temasta kalma konusunda hemfikir oldukları belirtildi.

Açıklamada, Merkel ve Trump'ın Afganistan'daki barış müzakereleri hakkında konuştukları, Almanya ile ABD'nin Afganistan'da barış ve istikrar sağlamak için birlikte çalışmaya devam etmeleri gerektiği konusunda mutabık kaldıkları kaydedildi.

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