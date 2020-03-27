Son dakika: Angela Merkel ve Rutte Mark'tan "corona virüs" vetosu! Karşı çıktılar...
Avrupa corona virüs (Covid-19) ile boğuşuyor. Ölümcül virüs ile İtalya, İspanya ve Fransa ağır yara alırken AB'den de çatırdama sesleri geliyor. Dün İtalya Başbakanı Conte, AB yardımının ülkeye ulaştırılmamasını sert sözlerle eleştirdi ve "Böyle devam ederse başımızın çaresine kendimiz bakarız" dedi. Bu haber sonrası Almanya Başbakanı Angela Merkel ve Hollanda Başbakanı Mark Rutte, Covid-19 salgınının Euro Belgesi'ndeki yıkıcı etkilerine karşı kullanılmak amacıyla Avrupa Birliği liderlerinin üzerinde çalıştığı ve "corona tahvili" adı verilen tahvil çıkarılarak, yeni kaynak yaratma düşüncesine karşı olduklarını açıkladı.Almanya Başbakanı Angela Merkel ve Hollanda Başbakanı Mark Rutte, Covid-19 salgınının Euro Belgesi'ndeki yıkıcı etkilerine karşı kullanılmak amacıyla Avrupa Birliği liderlerinin üzerinde çalıştığı ve "corona tahvili" adı verilen tahvil çıkarılarak, yeni kaynak yaratma düşüncesine karşı olduklarını açıkladı.
İki başbakan, halen yürürlükte olan Avrupa İstikrar Mekanizması'nın (ESM) bu tür kriz dönemlerinde kullanılmak üzere oluşturulduğuna da dikkat çekti.
Avrupa Birliği, söz konusu kurtarma paketinin teknik ayrıntılarına ilişkin çözümler bulmak üzere, Euro Bölgesi maliye bakanlarına iki hafta süre verildiğini doğruladı.
LİMİT UYGULANACAK
Avrupa Merkez Bankası'ndan (ECB) Perşembe günü yapılan açıklamaya göre, Covid-19 salgını ile mücadele kapsamında başlattığı 750 milyar euro (818 milyar dolar) büyüklüğündeki tahvil alım programında, tahvil çıkaranlara limit uygulamayacak.
Pandemi Acil Durum Satın Alma Programına göre ECB, vadeleri 70 gün ve üzerindeki borçlanma kağıtlarını alabilecek. Önceki Başkan Mario Draghi'nin 2012 yılında uygulamaya koyduğu varlık alım programında 1 yıl ve üzeri vadelerdeki kağıtlar alınıyordu.
İTALYA CORONA VİRÜSTEN "KIRILIYOR"
Avrupa corona virüs (Covid-19 ile boğuşuyor. Ölümcül virüs ile İtalya, İspanya ve Fransa ağır yara alırken AB'den de çatırdama sesleri geliyor.
CONTE'DEN AB'YE REST
Dün İtalya Başbakanı Conte, AB yardımının ülkeye ulaştırılmamasını sert sözlerle eleştirdi ve "Böyle devam ederse başımızın çaresine kendimiz bakarız" demişti.
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