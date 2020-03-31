İspanya günlük ölü sayısında İtalya'yı ilk kez geçti
İspanya günlük koronavirüs raporunu açıkladı. İspanya ilk kez koronavirüsten bir günde ölenlerin sayısında 849'a çıkarak İtalya'yı geçti. İtalya'da bugün 837 kişi hayatını kaybetti.
İtalya'nın bugün açıkladığı ölü sayısı (837), ilk kez İspanya'nın açıkladığı ölü sayısının (849) gerisinde kaldı.
İspanya, günlük bazda vaka artışında İtalya'yı daha önce geride bırakmıştı.
İTALYA'DA 12 BİN 428 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ
İtalya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 837 artarak 12 bin 428'e yükseldi.
Ülkede 5 hafta önce başlayan Kovid-19 salgınına ilişkin son bilgileri Sivil Savunma Genel Müdürü Angelo Borrelli, başkentte düzenlediği basın toplantısında paylaştı.
İtalya'da koronavirüs vaka sayısının 77 bin 635'e ulaştığını belirten Borrelli, bu sayıya ölenler ve iyileşenler dahil edildiğinde virüs bulaşanların toplam sayısının ise 105 bin 792'ye çıktığını bildirdi.
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