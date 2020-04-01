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Son dakika: Başkan Erdoğan talimat verdi! Türkiye'den İtalya ve İspanya’ya yardım malzemesi

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Giriş Tarihi: 01.04.2020 Güncelleme Tarihi: 01.04.2020
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TÜRKİYE'DEN İTALYA VE İSPANYA’YA YARDIM MALZEMESİ

Son dakika haberi... Başkan Erdoğan'ın talimatıyla, MSB'ye ait fabrika ve dikimevlerinde yerli ve milli imkânlarla üretilen; çeşitli tipte maske, tulum ve anti-bakteriyel sıvıdan oluşan sağlık malzemeleri, COVID-19 ile mücadele kapsamında İtalya ve İspanya’ya Etimesgut Askeri Havalanından TSK'ya ait uçak ile gönderiliyor.

Türkiye, Etimesgut Askeri Havaalanından kargo uçağı ile İtalya ve İspanya'ya yardım malzemesi gönderiyor.



TALİMAT ERDOĞAN'DAN

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada "Sn.Cumhurbaşkanımızın talimatıyla, MSB'ye ait fabrika ve dikimevlerinde yerli ve milli imkânlarla üretilen; çeşitli tipte maske, tulum ve anti-bakteriyel sıvıdan oluşan sağlık malzemeleri, COVID-19 ile mücadele kapsamında İtalya ve İspanya'ya TSK'ya ait uçak ile gönderilecek." ifadelerine yer verildi.

Son dakika: Başkan Erdoğan talimat verdi! Türkiye'den İtalya ve İspanya’ya yardım malzemesi | Video SON DAKİKA: BAŞKAN ERDOĞAN TALİMAT VERDİ! TÜRKİYE'DEN İTALYA VE İSPANYA’YA YARDIM MALZEMESİ | VİDEO



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