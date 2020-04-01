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Malatya'da 4 mahalle karantina altına alındı

YAŞAM
Giriş Tarihi: 01.04.2020 Güncelleme Tarihi: 01.04.2020
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4 YERE DAHA KARANTİNA

’nın Darende, Hekimhan, Arapgir ve Pütürge ilçelerindeki 4 mahalle, salgını nedeniyle karantina altına alındı. 4 mahalleye giriş-çıkış yasaklandı.

Geçen pazar günü kente yurt içi ve yurt dışından gelen bazı kişilerin Darende, Hekimhan, Arapgir ve Pütürge ilçelerindeki yakınlarının yanlarına gitmesinin ardından 6 kişi, yüksek ateş şikayetiyle hastaneye başvurdu.

KARANTİNAYA ALINDI

Şüphe üzerine gözlem altına alınan 6 kişiye yapılan testleri pozitif çıktı. Bunun üzerine 6 hastanın yaşadığı Darende ilçesinin 800 nüfuslu Ilıca Mahallesi, Arapgir ilçesinin 120 nüfuslu Eğnir Mahallesi, Hekimhan ilçesinin 102 nüfuslu Kozdere Mahallesi ile Pütürge ilçesinin 86 nüfuslu Sahilköy Mahallesi karantina altına alındı.

İHTİYAÇLARI JANDARMA KARŞILIYOR

Jandarma ekipleri, 4 mahallenin giriş-çıkışlarına barikat kurdu. Mahallelere giriş ve çıkış izni verilmezken vatandaşların ihtiyaçları jandarma tarafından karşılanmaya başlandı.

SAĞLIK KONTROLLERİ YAPILIYOR

Sağlık ekipleri de mahalle sakinlerinin ateşlerini ölçerek, kontrollerini yapmaya başladı. Yüksek ateş tespit edilenler, Yeşilyurt Hasan Çalık Devlet Hastanesi'ne götürülüyor.

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