1 Nisan EBA TV ders tekrarları izle! EBA TV İlkokul, Ortaokul ve Lise ders tekrarı tüm videoları burada
EBA TV ders tekrarları nasıl izlenir? Yüz yüze verilen 1 haftalık aranın ardından ilkokul, ortaokul ve lise öğrencileri için TRT EBA TV ve EBA üzerinden "uzaktan eğitim" 23 Mart'ta başlamıştı. 30 Nisan'a kadar uzatılan uzaktan eğitimde ikinci hafta heyecanı yaşanıyor. 1 Nisan derslerini kaçıran ya da yeniden izlemek isteyen öğrenciler için ders tekrarı videolarını sayfamızda toparladık. İşte 1 Nisan EBA TV ilkokul, ortaokul ve lise ders tekrarı videoları...
1 Nisan EBA TV ders tekrarları nasıl izlenir? Corona virüsüne karşı alınan önlemler kapsamında yüz yüze eğitim verilen 1 haftalık aranın ardınan 23 Mart 2020 tarihinde uzaktan eğitim sistemine geçildi. Uzaktan eğitim, EBA ve TRT-EBA TV üzerinden yapılıyor. Uzaktan eğitimde ikinci hafta heyecanı yaşayan öğrenciler ders programalarını yakından takip ederek EBA TV üzerinden derslerini canlı izliyorlar. Dersleri kaçıran ya da pekiştirmek için yeniden izlemek isteyen öğrenciler ders tekrarı videolarına bakabiliyor. Sizler için EBA TV tüm derslerin tekrar videolarını sayfamızda birleştirdi. İşte 1 Nisan EBA TV ilkokul, ortaokul ve lise ders tekrarı videoları...
EBA TV DERS TEKRARLARI SAAT KAÇTA?
EBA TV İlkokul ders tekrar saatleri: 14.30 - 20.00
EBA TV Ortaokul ders tekrar saatleri: 14.30 - 20.00
EBA TV Lise ders tekrar saatleri: 16.00 - 22.30
EBA TV DERS TEKRARLARI NASIL İZLENİR?
EBA TV tüm derslerin tekrar videolarına ahaber.com.tr üzerinden ulaşabilirsiniz. Aşağıdaki görsellere tıklayarak ilkokul, ortaokul ve lise uzaktan eğitim derslerinin tüm videolarına erişim sağlayabilirsiniz.
EBA TV DERS PROGRAMI (30 MART - 3 NİSAN)
İLKOKUL DERS PROGRAMI
ORTAOKUL DERS PROGRAMI
EBA TV LİSE DERS PROGRAMI
TRT-EBA TV FREKANS BİLGİLERİ
HD Alış bilgileri: Alış frekansı :12.084 MHz Polarizasyon : Yatay (H) Sembol oranı : 13.750 FEC : 2/3
SD Alış bilgileri: Alış frekansı :11.916 MHz Polarizasyon: Dikey (V) Sembol oranı : 30.000 FEC : 3/4
EĞİTİM KANALLARI DİGİTAL PLATFORMLARDA HANGİ KANALLARDA OLACAK?
Digital platformlarda, TRT-EBA TV'ler şu kanallar üzerinden yayında olacak:
|TRT-EBA TV İlkokul
|TRT-EBA TV Ortaokul
|TRT-EBA TV Lise
|Türksat Kablo Tv
|465. Kanal
|466. Kanal
|467. Kanal
|Türk Telekom/Tivibu
|401. Kanal
|402. Kanal
|403. Kanal
|Turkcell TV+
|106. Kanal
|107. Kanal
|108. Kanal
|D-Smart
|365. Kanal
|366. Kanal
|367. Kanal
|Digiturk
|151. Kanal
|152. Kanal
|153. Kanal
Bakanlığın, "www.meb.gov.tr" adresinden de kanallara ilişkin ayrıntılı bilgi alınabilecek.
EBA TV CANLI YAYIN NASIL İZLENİR?
İşte EBA TV ilkokul, ortaokul ve lise canlı yayın sayfaları:
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