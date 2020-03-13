Bakan Koca, "Sıcak havada koronanın etkisi azalıyor" demişti! Meteoroloji'nin açıklaması ürküttü
Meteoroloji’de, Balkanlar üzerinden gelen soğuk hava dalgasının pazar günü Türkiye’yi etkisi altına alacağını açıkladı. Meteoroloji’den yapılan açıklamada sağanak yağışlarla birlikte Türkiye genelinde hava sıcaklıklarının 8-15 derece azalacağı belirtildi. Türkiye'de ilk koronavirüs vakasının görülmesinin ardından sıcak havalarla birlikte virüsün etkisinin azalacağı belirtilmişti. Ancak Meteoroloji'den yapılan havaların soğuyacağı açıklaması korkuttu.
Çin'den dünyaya yayılan ve 5 bine yakın insanını hayatını kaybetmesine yol açan koronavirüse Türkiye'de de rastlandı. Sağlık Bakanı Fahrettin
Koca son açıklamasında görülen vaka sayısının 2'ye çıktığını söyledi.
Bakan Koca dün yaptığı açıklamada, "2 ay direnelim. yazın virüsün etkisi azalıyor. Bilim Kurulumuzun öngörüsü bu yöndedir. Bu hastalık daha çok bir kış enfeksiyonu. Tedbir alırsak, yayılmayı önlersek, büyük olasılıkla, 2 ayda hayat normale döner" ifadelerini kullanmıştı. Bu ifadelerden sonra tüm gözler Meteoroloji'ye dönmüştü. Meteoroloji'den beklenen açıklama geldi.
HAVALAR SOĞUYOR
Türkiye'nin pazar gününden itibaren Balkanlar üzerinden gelecek soğuk ve yağışlı havanın etkisine girmesi bekleniyor. Hava sıcaklıkları 8-15 derece azalacak.Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan duyuruya göre, halen ülkenin güney ve doğu bölgeleri Doğu Akdeniz üzerinden gelen serin ve yağışlı havanın etkisinde bulunuyor. Bu sistemin yarın yurdun doğu bölgelerinde yağmur şeklinde yağışlara neden olduktan sonra etkisini kaybetmesi öngörülüyor.
KAR YAĞIŞINA DÖNMESİ ÖNGÖRÜLÜYOR
Ülkenin pazar günü de Balkanlar üzerinden gelen, mevsime göre soğuk ve yağışlı yeni bir sistemin etkisi altına gireceği tahmin ediliyor. Yağmur ve sağanak şeklinde başlayacak yağışların pazar gecesi ve pazartesi günü Karadeniz Bölgesi'nin iç kesimleri, İç Ege, İç Anadolu ve Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğu kesimlerinde karla karışık yağmura ve bölgelerin yüksek kesimlerinde kara dönüşmesi öngörülüyor.
8-15 DERECE AZALACAK
Yağışların gelecek hafta sonuna kadar doğu bölgelerde genellikle karla karışık yağmur ve kar şeklinde etkili olması bekleniyor. Ülke genelinde mevsim normalleri üzerinde seyreden hava sıcaklıklarının pazar gününden itibaren kuzeybatı kesimlerden başlayarak Balkanlar üzerinden gelmesi beklenen soğuk ve yağışlı sistemle birlikte Türkiye genelinde hissedilir derecede (8-15 derece) azalacağı ve mevsim normallerinin altına düşeceği tahmin ediliyor.
DİKKATLİ VE TEDBİRLİ OLUN
Bir süredir mevsim normallerinin oldukça üzerinde seyreden hava sıcaklıklarının gelecek hafta hissedilir derecede azalması nedeniyle başta sağlık sorunları olmak üzere meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması önem taşıyor.
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