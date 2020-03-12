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Son dakika: Sağlık Bakanı Koca'dan koronavirüs açıklaması: 2 ay direnelim

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Giriş Tarihi: 12.03.2020 Güncelleme Tarihi: 12.03.2020
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SON DAKİKA: SAĞLIK BAKANI KOCA'DAN KORONAVİRÜS AÇIKLAMASI: 2 AY DİRENELİM

Son dakika haberi... Twitter'dan paylaşım yapan , ''2 ay direnelim. yazın virüsün etkisi azalıyor. öngörüsü bu yöndedir. Bu hastalık daha çok bir kış enfeksiyonu. Tedbir alırsak, yayılmayı önlersek, büyük olasılıkla, 2 ayda hayat normale döner'' dedi.

Fahrettin Koca'dan Corona Virüs'le ilgili yeni açıklama geldi.

Twitter'dan paylaşım yapan , ''2 ay direnelim. yazın virüsün etkisi azalıyor. Bilim Kurulumuzun öngörüsü bu yöndedir. Bu hastalık daha çok bir kış enfeksiyonu. Tedbir alırsak, yayılmayı önlersek, büyük olasılıkla, 2 ayda hayat normale döner'' dedi.

Son dakika haberi... Sağlık Bakanı Koca koronavirüs corona virüs ile ilgili kritik tarihi açıkladı |Video BAKAN KOCA KORONAVİRÜS (CORONA VİRÜS) İLE İLGİLİ KRİTİK TARİHİ AÇIKLADI |VİDEO

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