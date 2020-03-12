Son dakika: Sağlık Bakanı Koca'dan koronavirüs açıklaması: 2 ay direnelim
Son dakika haberi... Twitter'dan paylaşım yapan Bakan Fahrettin Koca, ''2 ay direnelim. yazın virüsün etkisi azalıyor. Bilim Kurulumuzun öngörüsü bu yöndedir. Bu hastalık daha çok bir kış enfeksiyonu. Tedbir alırsak, yayılmayı önlersek, büyük olasılıkla, 2 ayda hayat normale döner'' dedi.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan Corona Virüs'le ilgili yeni açıklama geldi.
Twitter'dan paylaşım yapan Bakan Fahrettin Koca, ''2 ay direnelim. yazın virüsün etkisi azalıyor. Bilim Kurulumuzun öngörüsü bu yöndedir. Bu hastalık daha çok bir kış enfeksiyonu. Tedbir alırsak, yayılmayı önlersek, büyük olasılıkla, 2 ayda hayat normale döner'' dedi.
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