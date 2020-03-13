Ticaret Bakanlığından korona tedbiri! Tüm fuarlar ertelendi

Çin'den dünyaya yayılan ve 5 bine yakın insanın hayatını kaybetmesine yol açan son olarak Türkiye'de görülen koronavirüs nedeniyle ülke genelinde tedbirler artırılmaya devam ediyor. Ticaret Bakanlığı, tüm ulusal ve uluslararası fuarların 1 Mayıs 2020 sonrasına ertelendiğini belirtti.

Ticaret Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "2020 yılı fuar takviminde yer alan fuarlardan 16 mart-30 nisan döneminde Türkiye'de düzenlenmesi planlanan tüm ulusal ve uluslararası fuarlar 1 mayıs 2020 sonrası döneme ertelenmiştir." ifadelerini kullanıldı.

Ticaret Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"2020 yılı fuar takviminde yer alan fuarlardan 16 Mart-30 Nisan döneminde Türkiye'de düzenlenmesi planlanan tüm ulusal ve uluslararası fuarlar 12.03.2020 tarihinde Sayın Cumhurbaşkanımız başkanlığında yapılan toplantıda alınan kararlar ile Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulunun kararına uygun olarak 1 Mayıs 2020 sonrası döneme ertelenmiştir."