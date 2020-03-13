İtalya’da korona kabusu! Ellerinde metreyle gezip yerlere işaret çiziyorlar

Çin'den dünyaya yayılan ve 5 bine yakın insanını hayatını kaybetmesine yol açan koronavirüs nedeniyle Avrupa ülkeleri zor zamanlar geçiriyor. Ölümcül virüste en ağır darbeyi alan Avrupa ülkesi İtalya oldu. Tüm ülkenin karantinada olduğu İtalya'da günlük yaşamı değişmiş durumda. İtalya'da açık olan mağazalara 'güvenli uzaklık' işaretleri çekilmeye başlandı. Halka açık alanlarda da bu yöntem kullanılıyor. Yerdeki işaretler sayesinde insanlar birbirlerine yaklaşamıyor ve salgının daha fazla insana ulaşmasının önlenmesi amaçlanıyor.