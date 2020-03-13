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İtalya’da korona kabusu! Ellerinde metreyle gezip yerlere işaret çiziyorlar

Çin'den dünyaya yayılan ve 5 bine yakın insanını hayatını kaybetmesine yol açan koronavirüs nedeniyle Avrupa ülkeleri zor zamanlar geçiriyor. Ölümcül virüste en ağır darbeyi alan Avrupa ülkesi İtalya oldu. Tüm ülkenin karantinada olduğu İtalya'da günlük yaşamı değişmiş durumda. İtalya'da açık olan mağazalara 'güvenli uzaklık' işaretleri çekilmeye başlandı. Halka açık alanlarda da bu yöntem kullanılıyor. Yerdeki işaretler sayesinde insanlar birbirlerine yaklaşamıyor ve salgının daha fazla insana ulaşmasının önlenmesi amaçlanıyor.

Giriş Tarihi: 13.03.2020 11:02 Güncelleme Tarihi: 13.03.2020 11:15
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İtalya’da korona kabusu! Ellerinde metreyle gezip yerlere işaret çiziyorlar

İtalya corona virüs salgınını kontrol altına alabilmek için deyim yerindeyse büyük bir savaşın içerisine girmiş vaziyette.

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İtalya’da korona kabusu! Ellerinde metreyle gezip yerlere işaret çiziyorlar

Ülkede, yeni tip corona virüsten ölenlerin sayısı 196 kişi artarak "bir günde kaydedilen en yüksek ölüm" olarak kayıtlara geçti.

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İtalya’da korona kabusu! Ellerinde metreyle gezip yerlere işaret çiziyorlar

21 Şubat'ta patlak veren covid-19 salgını nedeniyle bilanço ağırlaşmaya devam ediyor.

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İtalya’da korona kabusu! Ellerinde metreyle gezip yerlere işaret çiziyorlar

Ülkede eczaneler ve gıda mağazaları dışındaki bütün dükkanlar kapatılarak olağanüstü bir adım atıldı.

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İtalya’da korona kabusu! Ellerinde metreyle gezip yerlere işaret çiziyorlar

Sivil Savunma Genel Müdürü Angelo Borrelli, ülke genelindeki Kovid-19 vakalarına ilişkin son durumu, başkent Roma'da günlük düzenlediği basın toplantısında paylaştı.