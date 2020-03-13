Korona alarmı! Romanya Başbakanı Orban kendini karantinaya aldı
Gelen son dakika haberine... Romanya Başbakanı Ludovic Orban, lideri olduğu Liberal Parti üyesinde korona tespit edilmesinin ardından kendini karantinaya aldı.
Çin'in Hubey eyaletine bağlı Vuhan kentinde ortaya çıkan yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) dünya genelinde bulaştığı kişi sayısı 135 bine yaklaştı. Kovid-19 nedeniyle toplam 4 bin 990 kişi öldü, 70 bin 395 kişi ise iyileşti. Virüs yayılmaya devam ederken Romanya Başbakanı Ludovic Orban, lideri olduğu Liberal Parti üyesinde korona tespit edilmesinin ardından kendini karantinaya aldı.
ÖLÜ SAYISI 5 BİNE DAYANDI
Kovid-19 görülen ülkelerdeki yeni vakalara ilişkin güncel verilerin derlendiği "Worldometer" internet sitesi, dünya genelinde yeni tip koronavirüs vaka sayısını 134 bin 918 olarak güncelledi. Siteye göre Kovid-19 nedeniyle toplam 4 bin 990 kişi öldü, 70 bin 395 kişi ise iyileşti.
HANGİ ÜLKEDE KAÇ KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ
Çin ana karasında 3 bin 177, Hong Kong Özel İdari Bölgesi'nde 4, İtalya'da 1016, İran'da 429, İspanya'da 87, Güney Kore'de 71, Fransa'da 61, ABD'de 41, Japonya'da 26, İngiltere'de 10, Irak'ta 8, İsviçre'de 7, Almanya'da 6, Hollanda'da 5, San Marino'da 5, Filipinler'de 5, Avustralya'da 3, Belçika'da 3, Lübnan'da 3, Mısır 2, Cezayir'de 2, Endonezya 2, Kanada, İsveç, Norveç, Avusturya, Panama, Fas, Guyana, Hindistan, Tayland, Tayvan, İrlanda, Arnavutluk, Bulgaristan, Yunanistan, Azerbaycan, Polonya ve Arjantin'de birer kişi Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybetti.
EN FAZLA ÇİN ANA KARASINDA
Çin ana karasında 80 bin 814, Hong Kong Özel İdari Bölgesi'nde 132 ve Makau Özel İdari Bölgesi'nde 10 vakaya rastlandı. Tayvan'da da 50 kişide Kovid-19 tespit edildi.
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