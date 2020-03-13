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Son dakika: Pendik'te sevgilisini boğarak öldürmüştü! O kişi Aydos Ormanı’nda kendini asıp intihar etti

YAŞAM
Giriş Tarihi: 13.03.2020 Güncelleme Tarihi: 13.03.2020
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SEVGİLİSİNİ ÖLDÜRMÜŞTÜ! O KİŞİ KENDİNİ ASIP...

Pendik’te kız arkadaşını boğarak öldürdükten sonra Aydos Ormanı’na kaçan zanlı kendini asmış halde bulundu. ve intiharın nedeni gizemini korurken Aydos ormanlarında helikopter destekli arama çalışması polis kamerasına yansıdı.

Olay, geçtiğimiz Çarşamba günü saat 12.30 sıralarında Pendik Esenler Mahallesi'nde yaşanmıştı. Edinilen bilgiye göre, Esenler Mahallesi'nde, (38) isimli şahıs iple boğularak öldürülmüş halde bulunmuş, olayla ilgili olarak Pendik İlçe Emniyet Müdürlüğü görevlilerince başlatılan çalışmalar neticesinde şüphelinin A. (41) isimli şahıs olduğu belirlenmişti. Polis, zanlıyı yakalamak için çalışma başlattı.

KATİL ZANLISI HAVADAN HELİKOPTERLE ARANDI

Pendik İlçe Emniyet Müdürlüğü ve Gayrettepe Asayiş Şube Müdürlüğü Büro Amirliğine bağlı ekiplerin çalışmaları sonucu şüphelinin olaydan sonra Aydos Ormanı'na kaçtığı belirlendi. Arama çalışmalarının yapılacağı alanın oldukça büyük bir yüz ölçümüne sahip olması nedeniyle Havacılık Şube Müdürlüğüne bağlı ekiplerden destek alındı. Havacılık Şube Müdürlüğü ekipleri, helikopterle bölgede aralıksız arama çalışmalarını sürdürdü. Çalışmalar neticesinde Pınar Ayrıkan'ın katil zanlısı Hacı Ahmet A. ormanlık alanda kendini asmış şekilde bulundu. Altındağ'ın cansız bedeni Adli Tıp Kurumu'na sevk edildi.

CİNAYET SEBEBİ, KATİL ZANLISI İLE BİRLİKTE MEZARA GİRDİ

İddiaya göre, Hacı Ahmet A.'ın, öldürdüğü Pınar Ayrıkan ile sevgili olduğu öğrenildi.

Öte yandan, Altındağ'ın cinayeti neden işlediği ise hala gizemini koruyor.



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