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12.03.2020

Son dakika haberi... Sağlık Bakanı Koca koronavirüs (corona virüs) ile ilgili kritik tarihi açıkladı |Video

Son dakika haberi... Sağlık Bakanı Fahrettin Koca resmi sosyal medya hesabı üzerinden koronavirüs (corona virüs) ile ilgili kritik tarihi açıkladı. Twitter'dan paylaşım yapan Bakan Fahrettin Koca, ''2 ay direnelim. yazın virüsün etkisi azalıyor. Bilim Kurulumuzun öngörüsü bu yöndedir. Bu hastalık daha çok bir kış enfeksiyonu. Tedbir alırsak, yayılmayı önlersek, büyük olasılıkla, 2 ayda hayat normale döner'' dedi.

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