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Sezen Zambak’ın ölümüne yol açan şahıs 2 yıl 10 ay hapis cezası aldı

YAŞAM
Giriş Tarihi: 13.03.2020 Güncelleme Tarihi: 13.03.2020
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SEZEN'İ HAYATTAN KOPARMIŞTI! KARAR VERİLDİ

kampüsünde, yolun karşısına geçmek isteyen 23 yaşındaki ’a traktörle çarparak ölümüne neden olan sürücü ’a 2 yıl 10 ay hapis cezası verildi.

'in Bornova ilçesindeki kampüsünde, yolun karşısına geçmek isteyen 'a (23) traktörle çarparak ölümüne neden olmak suçlamasıyla yargılanan sürücü 'un (46) yargılandığı davada karar verildi.

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BERAATİNİ İSTEDİ

İzmir 47. görülen duruşmaya tutuksuz sanık Vehbi Bolsoy ile Sezen Zambak'ın ailesi, taraf avukatları ve Sezen'in arkadaşları katıldı. Hakimin karar öncesi son sözlerini sorduğu sanık Vehbi Bolsoy, böyle bir olayın yaşanmasından dolayı üzgün olduğunu ifade ederek beraatini istedi.

2 YIL 10 AY CEZA ALDI

Sanığın ehliyetinin 1 yıl süreyle alınmasına karar veren hakim, "taksirle ölüme neden olma" suçundan 3 yıl 6 ay hapis cezası verdi. Hakim, sanığın duruşmadaki iyi hali nedeniyle cezayı 2 yıl 10 aya indirdi.

Mahkemenin delilleri doğru değerlendirmediğini düşündüklerini ifade eden acılı baba Metin Zambak, "Görüntülerde her şey açıkça ortada. Bu karara itiraz edeceğiz" diyerek adalet aramaya devam edeceklerini söyledi.

OLAY

Ege Üniversitesinin Bornova ilçesindeki yerleşkesinde 16 Eylül 2019'da üniversite çalışanı Vehbi Bolsoy idaresindeki sulama amaçlı kullanılan traktörün çarptığı Sezen Zambak, yerinde hayatını kaybetti. Kazayla ilgili tespit tutanağında, araç sürücüsü Bolsoy'un "sağa ve sola dönüşlerde kurallara uygun olarak geçiş yapan yayalara ilk geçiş hakkı vermemek" maddesini ihlal ettiğinden asli ve tam kusurlu olduğu, Zambak'ın karşıdan karşıya geçerken 11,7 metre olan yolu tamamlanmasına 1,5 metre kaldığından kusursuz olduğu tespit edildi.

Bolsoy hakkında "taksirle ölüme neden olma" suçundan 2 yıldan 6 yıla kadar hapis cezası talebini talebiyle hazırlanan iddianame İzmir 47. Asliye Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi.

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Osman Osman

Araç yolundayken gözlerini elindeki telefondan ayırmayan yayanın hiç suçu yok. Yayaya kırmızı ışık yanarken araç yoluna atlayıp durmayan araçlara kızan toplumda yayanın hiç suçu yok.

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evet0
hayır0
cevapla 13.03.2020 15:18
AMAN DIKKAT AMAN DIKKAT

yolda yürürken gözleriniz TELEFONDA degil yolda olsun.

Aynı Görüşte misiniz?
evet0
hayır0
cevapla 13.03.2020 15:13
Haberin tüm yorumlarını okuyun (2 yorum)

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