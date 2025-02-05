Şifa değil ölüm saçıyor! Bir sarı serum faciası daha

Son dönemlerde ölümlere neden olan sarı serum yine can aldı.
Olay dün gece saatlerinde İstanbul Ataşehir'de yaşandı. İddiaya göre, evinde 'sarı serum' tedavisi alan Harun Bayramoğlu, bir süre sonra fenalaştı.
İhbar üzerine eve giden sağlık ekipleri ilk müdahalenin ardından Bayramoğlu'nu Fatih Sultan Mehmet Hastanesine kaldırdı. Burada tedavi gören Bayramoğlu, tüm çabalara rağmen kurtarılamadı.
Kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Adli Tıp Kurumu'na kaldırılan Bayramoğlu'nun cenazesi yakınları tarafından dün teslim alındı.
Polis olayla ilgili inceleme başlatırken Harun Bayramoğlu'nun cenazesi Erenköy Sahrayı Cedit camisinde kılınan cenaze namazının ardından Pendik Ballıca Köyü mezarlığına defnedildi.
2 KİŞİ HAYATINI KAYBETMİŞTİ
Adana'da 17 Ocak'ta eczacı kalfasının taktığı, halk arasında 'sarı serum' olarak da bilinen atom serum sonrası fenalaşan Selinay Yüksekbaş hayatını kaybetmişti.
Afyonkarahisar'da da iki çocuk babası Mehmet Gündoğan, özel bir klinikte "atom" ya da "sarı serum" olarak bilinen serum sonrası yaşamını yitirmişti.