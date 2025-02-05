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Şifa değil ölüm saçıyor! Bir sarı serum faciası daha

Kış mevsiminde evde sağlık hizmeti adı altında ev ve iş yerlerine gidilerek uygulanan sarı serum bir cana daha mal oldu. Afyonkarahisar ve Adana’nın ardından bu sefer adres İstanbul oldu. Evde 'sarı serum' kullanan Harun Bayramoğlu kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

DHA
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 05.02.2025 10:58 Güncelleme Tarihi: 05.02.2025 11:11
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Şifa değil ölüm saçıyor! Bir sarı serum faciası daha

Son dönemlerde ölümlere neden olan sarı serum yine can aldı.

İSTANBUL'DA SARI SERUM VAKASI! HAYATINI KAYBETTİ

Olay dün gece saatlerinde İstanbul Ataşehir'de yaşandı. İddiaya göre, evinde 'sarı serum' tedavisi alan Harun Bayramoğlu, bir süre sonra fenalaştı.

Sarı serumdan hayatını kaybeden Harun Bayramoğlu (DHA)Sarı serumdan hayatını kaybeden Harun Bayramoğlu (DHA)

İhbar üzerine eve giden sağlık ekipleri ilk müdahalenin ardından Bayramoğlu'nu Fatih Sultan Mehmet Hastanesine kaldırdı. Burada tedavi gören Bayramoğlu, tüm çabalara rağmen kurtarılamadı.

Sarı serumdan bir kişi daha hayatını kaybetti (DHA)Sarı serumdan bir kişi daha hayatını kaybetti (DHA)

Kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Adli Tıp Kurumu'na kaldırılan Bayramoğlu'nun cenazesi yakınları tarafından dün teslim alındı.

Sarı serumdan bir kişi daha hayatını kaybetti (DHA)Sarı serumdan bir kişi daha hayatını kaybetti (DHA)

Polis olayla ilgili inceleme başlatırken Harun Bayramoğlu'nun cenazesi Erenköy Sahrayı Cedit camisinde kılınan cenaze namazının ardından Pendik Ballıca Köyü mezarlığına defnedildi.

Sarı serumdan hayatını kaybeden Selinay Yüksekbaş (DHA)Sarı serumdan hayatını kaybeden Selinay Yüksekbaş (DHA)

2 KİŞİ HAYATINI KAYBETMİŞTİ

Adana'da 17 Ocak'ta eczacı kalfasının taktığı, halk arasında 'sarı serum' olarak da bilinen atom serum sonrası fenalaşan Selinay Yüksekbaş hayatını kaybetmişti.

Sarı serumdan hayatını kaybeden Mehmet Gündoğan (DHA)Sarı serumdan hayatını kaybeden Mehmet Gündoğan (DHA)

Afyonkarahisar'da da iki çocuk babası Mehmet Gündoğan, özel bir klinikte "atom" ya da "sarı serum" olarak bilinen serum sonrası yaşamını yitirmişti.

Tehlikenin adı sarı serum!Tehlikenin adı sarı serum! TEHLİKENİN ADI SARI SERUM!
Tehlikenin adı sarı serum!Tehlikenin adı sarı serum! TEHLİKENİN ADI SARI SERUM!
Sarı serum faciasında korkunç iddia!Sarı serum faciasında korkunç iddia! SARI SERUM FACİASINDA KORKUNÇ İDDİA!
Sarı serum sonrası hayatını kaybetti!Sarı serum sonrası hayatını kaybetti! SARI SERUM SONRASI HAYATINI KAYBETTİ!
1500 liraya evde ölüm riski: Sarı serum1500 liraya evde ölüm riski: Sarı serum 1500 LİRAYA EVDE ÖLÜM RİSKİ: SARI SERUM

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