Şifa değil ölüm saçıyor! Bir sarı serum faciası daha

Sarı serumdan bir kişi daha hayatını kaybetti (DHA)

Adana'da 17 Ocak'ta eczacı kalfasının taktığı, halk arasında 'sarı serum' olarak da bilinen atom serum sonrası fenalaşan Selinay Yüksekbaş hayatını kaybetmişti.

Sarı serumdan hayatını kaybeden Mehmet Gündoğan (DHA)

Afyonkarahisar'da da iki çocuk babası Mehmet Gündoğan, özel bir klinikte "atom" ya da "sarı serum" olarak bilinen serum sonrası yaşamını yitirmişti.