Sarı serum sonrası hayatını kaybetti! Eşinin iddiası kan dondurdu

Sarı serum sonrası hayatını kaybeden Mehmet Gündoğan’ın eşi (İHA) İDDİALAR KAN DONDURDU Talihsiz adamın acılı karısı Songül Gündoğan, eşine hiçbir tetkik yapılmadan serumun bağlandığını kaydederek, "Yapılan sarı serum maalesef 20 saat gibi kısa bir sürede eşimi benden aldı. Eşim bir gün öncesinde Devlet Hastanesine gitti ve orada kendisine boğaz spreyi ile ağrı kesici verilerek gönderildi. Eşim bir an önce toparlanmak (iyileşmek) istedi çünkü biz umreye gidecektik. Umre hazırlığı yapıyorduk. Burayı duymuş ve bu yüzden o kliniğe gitti. Arkadaşı ile beraber gittiği bu klinikte, 'alerjin var mı?' diye sormuşlar. Eşim 'bilmiyorum' yanıtını vermesine rağmen hiçbir tetkik yapılmadan direkt serum vermişler" dedi.

SERUMDAN 10 DAKİKA SONRA KALBİ DURDU! Serum verildikten 10 dakika sonra eşinin nefes alamadığını ve sonrasında kalbinin durduğunu dile getiren Gündoğan şunları söyledi: "Orada müdahale yapamamışlar eşime. Çalışanlar sağa sola koşuşturmuşlar hatta bir metal kaşık ile eşimin nefesini açmaya çalışmışlar ama yetersiz kalmış. Yanında refakatçi olarak giden arkadaşı hemen 112'yi arıyor. Ambulansla eşimi yoğun bakıma kaldırıyorlar. Eşim hastaneye götürüldüğünde maalesef çok geçti. 20 saat içerisinde eşimin vefat haberini aldım. Eşime ihram yerine kefen giyindirdim. Bu sarı serumun ne kadar tehlikeli olduğunu içim yana yana öğrendim. Benim 2 çocuğum babasız kaldı, eşimin gençliği gitti."