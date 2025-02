Tehlikenin adı sarı serum! Kullanımı çocuklara kadar indi

Sarı serum kullanımı çocuklara kadar indi (DHA)

"KİŞİNİN İSTEĞİNE BAĞLI OLARAK YAPILMAMALI"

Şu an kış virüsleri yaz virüsleri hepsinin beraber görüldüğünü de sözlerine ekleyen Dr. Şeyda Kaptan, "Şu anda hepsi karışmış durumda. Yani normalde yazları gördüğümüz Rotavirüs enfeksiyonlarını bile şu an görüyoruz. Ancak bağışıklık sisteminin bir iyileşme süreci var. Aileler istiyor ki bu süreç kısalsın, çocuğu daha hızlı toparlasın, daha hızlı ayağa kalksın. Bu hastalıkların çoğu ayakta tedavi edilebilir. Ayaktan takiple her şekilde iyileşebilir. Fakat aileler ısrarla serum istiyor. Biz gerek olmadığını söylediğimizde, sanki çocuğu tedavi etmek istemiyormuşuz gibi tepkilerle karşılaşıyoruz ve maalesef Beyaz Kod'a kadar giden tartışmalara sebep olabiliyor.100 defa verdiğiniz bir ilaca 101'incide alerjik reaksiyon gelişebilir. Aynı şey çocuk için de erişkin için de geçerli. Öncesinde test etmesi şansınız yok. Sağlıksız, güvensiz bir ortamda bu uygulamalar asla yapılmamalı. Ayrıca kişinin isteğine bağlı olarak da yapılmaması gerekmekte" diye konuştu.