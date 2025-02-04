Tehlikenin adı sarı serum! Kullanımı çocuklara kadar indi

Sarı serum kullanımı çocuklara kadar indi (DHA) "SERUM İNANCI EN BÜYÜK PROBLEM" 'Anne kız serumu', 'Çocuklara özel atom serum', 'Evde ateş düşürücü ağrı kesici serum' sloganlarıyla pazarlanan bu tedavilere özellikle kış enfeksiyonlarının arttığı bu günlerde sıkça başvurulduğunu vurgulayan Dr. Kaptan, "Kış sezonu, zaten okul çağında da olan çocuklarımızda özellikle birbirlerine bulaşla beraber ateş, soğuk algınlığı belirtileri, burun akıntısı, öksürük, yaygın kas eklem ağrısı gibi şikayetler artmış bulunmakta. Acil servise de başvurular eş zamanlı olarak artıyor. Asıl problem, serum talebindeki artış, bizi asıl zorlayan. Çünkü aileler serumla sanki daha hızlı iyileşecekmiş, ancak serum aldığı zaman çocuğun tedavisi tamamlanacak inancıyla geliyor. 'Serum şifası' inancı buradaki en büyük problem. Bir dönem 'Çocuğum antibiyotiksiz iyileşmiyor, antibiyotik yazın hocam' kısmından 'Serum almazsa iyileşmiyor; serum alsın' a dönmeye başladı. Aile içinde o kadar konuşulmuş ki 3 yaşında bir çocuk hastam 'Bana serum tak, ben öyle iyileşirim' diyebiliyor. Bunu çocuğun bilmemesi lazım" dedi.

Sarı serum kullanımı çocuklara kadar indi (DHA) "TEHLİKE DAHA DA BÜYÜYOR" Çocukta ciddi bir sıvı kaybı olmadığı sürece serumun bir faydasının olmadığını söyleyen Kaptan,"Hatta içine konulan ek ilaçlarla alerjik reaksiyon, vazovagal reaksiyon (şuur kaybı), ölüme dahi varabilen anafilaktik şoklara kadar gidebiliyor bu süreç. Hastane dışı uygulamalar, ev içi, eczanelerde yaptırdıklarını duyuyoruz; ağlık kabinleri, teçhizatlı olmayan sağlık üniteleri duyuyoruz, evinde serum taktırmak için birilerinin olduğunu duyuyoruz. Bunlar en tehlikelisi. Çünkü verdiğiniz her ilacın yan etki yapabilme potansiyeli var. Biz hastaneye içerisinde bile taktığımızda gözümüzün önünde takip ederek süreci ilerletiyoruz. Hiç kontrolsüz bir ortamda bunu takmak, çok büyük bir cesaret istiyor.B1, B6, B12 vitamini, C vitamini koyuyorlar. Alerjik reaksiyon buradan kaynaklanıyor. Bunların yanı sıra ekstra steroidler, antibiyotikler, ağrı kesici, ateş düşürücü ilaçlar eklenebiliyor. Bütün bu ilaçları karışım şeklinde verdikleri için, hangisine alerjik reaksiyon geliştiğini dahi anlayamıyoruz. İçerisine 6-7 kalem ilaç koyduklarını biliyoruz. Buradaki tehlike daha da büyüyor" diye konuştu.