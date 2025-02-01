Tehlikenin adı sarı serum! Evlere servis ölüm

Kadıköy'deki bir firma ise 4 bin 500 lira karşılığında verilen serumda, vitamin, mineral ve bazı ilaçların olabileceğini söyledi. Sarı serum kaynaklı ölümlere atıf yaptığımızda ise "Onlar farklı durumlar. Merdivenaltı diye tabir edilen uygulamalar var. Bizde başından sonuna kadar uygulamada hemşire sizinle sürekli olarak ilgileniyor" cevabını verdi. 1.5 saat süren evde tedavi hizmetinin Sağlık Bakanlığı'ndan ruhsatlı ve onaylı olduğu iddiasında da bulundu.

Sarı serum ölüm saçıyor

'VİTAMİN TAKVİYESİ ŞEKLİNDE BİR TEDAVİ YOKTUR'

İç Hastalıkları Uzmanı Doç. Dr. Ahmet Aktaş, "Herhangi bir test yaptırmadan, bağışıklığı güçlendirmek için uygulanan bir serum tedavisi ya da vitamin takviyesi şeklinde bir tedavi yoktur. Doğru olan, hastaların önce hekim tarafından her açıdan değerlendirildikten sonra yine hekimlerin uygun gördüğü tedavilerin onların gözetimleri altında yaptırılmasıdır. Eğer sık hastalığa yakalanan ya da bağışıklık sisteminin düşük olduğunu hisseden bireyler varsa, sağlık kuruluşlarına başvurup gerekli testleri yaptırdıktan sonra hekimlerinin verdiği tedavileri alabilirler. Bazı vatandaşlar, sağlık memuru olarak bildikleri kişileri evine çağırmaktadır. Bu ise son derece tehlikeli bir durumdur" diye konuştu.

ALERJİK REAKSİYON RİSKİ

Doç. Dr. Tolga Önder "Hastane dışı bir ortamda damar yolundan ilaç verilmesi uygun değildir. Çünkü yapılan ilaç ne olursa olsun alerjik reaksiyona yol açarak hastanın ölümüne kadar giden ciddi bir probleme neden olabilir. Özellikle halk arasında sarı serum olarak bilinen ilaç, karışımında seruma sarı rengini veren B12 vitamini. Alerjik reaksiyon yaratma ihtimali yüksek bir ilaç. Hiçbir şekilde hiçbir ilacın ev ortamında uygulanması doğru değil. Alerjik reaksiyon görüldüğü anda dakikalar içinde müdahale edilmeli. Bu da ancak hastane ortamında yapılabilir. Toplumda alerjik reaksiyon görülme ihtimali belki az gibi görülüyor. Ancak risk çok yüksek, kesinlikle evlerde serum takılmamalı" dedi.