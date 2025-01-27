1500 liraya evde ölüm riski: Sarı serum | Uzmanlar uyardı: Tehlike saçıyor

Özellikle kışın "evde sağlık hizmeti" adı altında ev ve iş yerlerine gidilerek yapılan sarı serum konusunda uzmanlar uyarılarda bulundu. Sarı serumun hastane dışında uygulanmasının vatandaşı ölüme kadar götürebileceğini belirten uzmanlar, bu işlemlerin acilen denetlenerek yasaklanması gerektiğini bildirdi.

DHA ahaber.com.tr Haber Merkezi Giriş Tarihi: 27.01.2025 11:35 Güncelleme Tarihi: 27.01.2025 11:43 PAYLAŞ ABONE OL

Kış mevsiminde 'evde sağlık hizmeti' adı altında ev ve iş yerlerine gidilerek uygulanan 'sarı serum' tehlike saçıyor. 1500 - 2000 lira nakit alıp, fiş ya da fatura vermeyen kişi ya da kişiler, sadece sosyal medyadan iletişim kuruyor. Antalya Tabip Odası Başkanı Hüseyin Can Ertürk, sarı serumun hastane dışında uygulanmasının kişiyi ölüme götürecek çeşitli reaksiyonlara yol açabileceğini belirterek, bu işlemin acilen denetlenip, yasaklanması gerektiğini söyledi. Kış mevsiminde vücut direnci düşen bazı vatandaşlar, içeriğindeki B vitamini nedeniyle sarı renkli serumu tercih ediyor. Alerjen bünyeye sahip kişilerde ölüme kadar götüren sarı serumun sadece sağlık merkezlerinde verilmesi gerektiğini belirten uzmanlar, vatandaşların başvurdukları bu yöntemin büyük sağlık sorunlarına yol açacağını belirtiyor. Sarı serum tedavisi sağlık merkezlerinde hekim onayıyla verilirken 'evde sağlık hizmeti' adı altında bazı kişiler evlere kadar giderek, hiçbir tetkik yapmadan sarı serum uyguluyor.

Evde sarı serum hizmeti verdiğini iddia eden bir sosyal medya hesabı (DHA) SOSYAL MEDYADA 'SARI SERUM' İLANLARI

Antalya'da özellikle yabancı tatilcilere uygulanan bu yöntem için sosyal medyada hesap oluşturulduğu görüldü. Sosyal medyada verilen ilanda 'Evde, işte 7/24 yanınızda' ibaresi dikkati çekerken ayrıca ateş, öksürük, halsizlik, boğaz ağrısı, eklem ağrısı, genel vücut ağrısı, bulantı ve kusma, üşüme ve titreme gibi şikayetlere de iyi geleceği belirtiliyor. Sosyal medyadaki hesabı 10 bin kişinin takip ettiği dikkati çekerken, bir başka ilanda evde uzman doktor muayenesinin ve hemşire desteğinin yanı sıra, laboratuvar desteği verileceğinin yazılı olduğu da görüldü. HERHANGİ BİR TELEFON NUMARASI PAYLAŞILMIYOR

Evlerinde ya da iş yerlerinde sarı serum uygulanan bazı vatandaşların da fotoğraflarının paylaşıldığı hesabın yanı sıra, benzeri çok sayıda hesaptan ilan verildiği dikkati çekti. İlan verilen hesaplarla iletişim yalnızca mesajlaşma yoluyla kurulabiliyor. Herhangi bir telefon numarası paylaşılmıyor. Ev ya da iş yeri adresi isteniyor. Ödeme nakit alınıp fiş ya da fatura verilmiyor. Eve ya da iş yerine gelip sarı serum uygulanmanın ücreti de adresin konumuna göre, 1500- 2 bin lira arasında değişiyor. Sarı serumun yanında ağrı kesici istendiği takdirde 200 lira daha ödeme alınıyor. İletişim kurulan bir hesabın yöneticisi, şu an stoklarında sarı serum kalmadığını, hemşire ve ambulans ekibiyle görüşerek bilgi vereceğini belirterek, ücretin de 1500 lira olduğunu kaydetti. Fiş ya da fatura verilmeyen bu işlemler hem vatandaşın sağlığını tehlikeye atıyor hem de vergiye tabi tutulmadığı için kanunsuz oluyor.