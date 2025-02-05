Altın rekora doymuyor! Hızlı yükseliş! Tarihte ilk kez o seviyenin üzerinde

TİCARET SAVAŞI BEKLENTİSİ ALTINI GÜÇLENDİRDİ ABD'nin yeni vergilerine karşılık olarak Çin'den gelen misillemeler, Washington ile Pekin yönetimleri arasındaki ipleri gererken, bu gerginliğin etkisiyle ons altın yükselişini sürdürdü.

Trump'ın göreve gelmesinin ardından ons altın 2800 dolar barajını geçti (A Haber arşiv)

Ayrıca Donald Trump'ın Gazze'ye yönelik yaptığı açıklamalar da tepki çekti. Ateşkes olmasına rağmen Trump, ABD'nin Gazze Şeridi'ni devralacağını ve oraya sahip olacağını söyleyerek Filistin halkının başka yerde yaşaması gerektiğini iddia etti. Bu açıklamalar da ons altını besledi.