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Altın rekora doymuyor! Hızlı yükseliş! Tarihte ilk kez o seviyenin üzerinde

Altın fiyatları rekorlara doymuyor. Ticaret savaşı beklentilerinin etkisiyle zirve yapan ons altın, gram altını da tetikledi. Gram altın tarihte ilk kez 3300 TL seviyesinin üzerinde işlem görmeye başladı. Uzmanlar, ticaret savaşlarının gerilimi tırmandırması durumunda altının daha da yükselebileceğine dikkat çekti.

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 05.02.2025 10:45 Güncelleme Tarihi: 05.02.2025 10:55
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Altın rekora doymuyor! Hızlı yükseliş! Tarihte ilk kez o seviyenin üzerinde

Son haftalarda Donald Trump'ın ABD Başkanlık koltuğuna oturmasıyla birlikte yeniden tırmanışa geçen altın, hemen hemen her gün rekor üstüne rekor kırmaya başladı. ABD'nin ticaret savaşlarını başlatacak hamleleri, ek gümrük vergisi kararları altının ateşini harlamaya devam ediyor.

Ticaret savaşı beklentisinin etkisiyle altın güçlü yükselişe başladı (A Haber arşiv)Ticaret savaşı beklentisinin etkisiyle altın güçlü yükselişe başladı (A Haber arşiv)

TİCARET SAVAŞI BEKLENTİSİ ALTINI GÜÇLENDİRDİ
ABD'nin yeni vergilerine karşılık olarak Çin'den gelen misillemeler, Washington ile Pekin yönetimleri arasındaki ipleri gererken, bu gerginliğin etkisiyle ons altın yükselişini sürdürdü.

Trump'ın göreve gelmesinin ardından ons altın 2800 dolar barajını geçti (A Haber arşiv)Trump'ın göreve gelmesinin ardından ons altın 2800 dolar barajını geçti (A Haber arşiv)

Ayrıca Donald Trump'ın Gazze'ye yönelik yaptığı açıklamalar da tepki çekti. Ateşkes olmasına rağmen Trump, ABD'nin Gazze Şeridi'ni devralacağını ve oraya sahip olacağını söyleyerek Filistin halkının başka yerde yaşaması gerektiğini iddia etti. Bu açıklamalar da ons altını besledi.

Uzmanlar, ons altının önümüzdeki süreçte 3 bin doları aşabileceğine dikkat çekti (A Haber arşiv)Uzmanlar, ons altının önümüzdeki süreçte 3 bin doları aşabileceğine dikkat çekti (A Haber arşiv)

ONS ALTIN 2860 DOLAR SEVİYESİNDE
Ons altın 5 Şubat 2025 Çarşamba gününe 2844 dolardan başladı. Şu ana kadar gün içinde en düşük 2839 dolar seviyesini gören ons altın, saat 10.30 sıralarında ise 2860 dolar civarından işlem görüyor.

Gram altın yine rekor kırarak 3300 TL seviyesini geçti (A Haber arşiv)Gram altın yine rekor kırarak 3300 TL seviyesini geçti (A Haber arşiv)

GRAM ALTIN 3300 TL BARAJINI AŞTI
Gram altın ise güne 3286 liradan işlem görerek başladı. Sabah saatlerinde 3282 TL'ye düşen gram altın, daha sonra yükselişe geçerek 3300 TL barajını aştı. Gram altın saat 10.30 sıralarında 3304 TL'den alıcı buluyor.

Kapalıçarşı'da da altın 3300 TL'nin üstüne alıcı buluyor (A Haber arşiv)Kapalıçarşı'da da altın 3300 TL'nin üstüne alıcı buluyor (A Haber arşiv)

KAPALIÇARŞI'DA ALTIN NE KADAR?
Kapalıçarşı'da ise altın alım fiyatı 3284 lira olurken, satım fiyatı ise 3323 lira oldu.

GÜNCEL ALTIN FİYATI

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