Altın rekora doymuyor! Hızlı yükseliş! Tarihte ilk kez o seviyenin üzerinde

Son haftalarda Donald Trump'ın ABD Başkanlık koltuğuna oturmasıyla birlikte yeniden tırmanışa geçen altın, hemen hemen her gün rekor üstüne rekor kırmaya başladı. ABD'nin ticaret savaşlarını başlatacak hamleleri, ek gümrük vergisi kararları altının ateşini harlamaya devam ediyor.
TİCARET SAVAŞI BEKLENTİSİ ALTINI GÜÇLENDİRDİ
ABD'nin yeni vergilerine karşılık olarak Çin'den gelen misillemeler, Washington ile Pekin yönetimleri arasındaki ipleri gererken, bu gerginliğin etkisiyle ons altın yükselişini sürdürdü.
Ayrıca Donald Trump'ın Gazze'ye yönelik yaptığı açıklamalar da tepki çekti. Ateşkes olmasına rağmen Trump, ABD'nin Gazze Şeridi'ni devralacağını ve oraya sahip olacağını söyleyerek Filistin halkının başka yerde yaşaması gerektiğini iddia etti. Bu açıklamalar da ons altını besledi.
ONS ALTIN 2860 DOLAR SEVİYESİNDE
Ons altın 5 Şubat 2025 Çarşamba gününe 2844 dolardan başladı. Şu ana kadar gün içinde en düşük 2839 dolar seviyesini gören ons altın, saat 10.30 sıralarında ise 2860 dolar civarından işlem görüyor.
GRAM ALTIN 3300 TL BARAJINI AŞTI
Gram altın ise güne 3286 liradan işlem görerek başladı. Sabah saatlerinde 3282 TL'ye düşen gram altın, daha sonra yükselişe geçerek 3300 TL barajını aştı. Gram altın saat 10.30 sıralarında 3304 TL'den alıcı buluyor.