Honda ile Nissan birleşmesi iptal mi oluyor? Japon basınından yeni iddia

Japon otomotiv devleri Honda ile Nissan arasında iki markayı birleştirmek için yapılan görüşmelerin iptal olacağı iddia edildi. İki şirket bir süredir yürüttüğü görüşmelerde 2026'da tek bir çatı altında birleşmeyi müzakere ediyordu. Japon basınından Nikkei Gazetesi, iki şirketin birleşme görüşmelerini askıya aldığını iddia etti.
HONDA HİSSELERİ YÜKSELDİ NISSAN İSE DÜŞTÜ
Nikkei Gazetesi'ne göre iki rakip, yedi kısa ama çalkantılı hafta süren görüşmelerin ardından bir fikir birliğine varamadı ve Japonya'nın otomotiv endüstrisi için tarihi olabilecek bir ortaklığı hızla sona erdirdi. Gelişme sonrası Tokyo Borsası'nda işlem gören Nissan hisseleri yüzde 6,4'e kadar düşüş yaşarken, Honda hisseleri ise yüzde 12'ye kadar yükseldi.
ŞİRKET SÖZCÜLERİ MÜZAKERELERİN SÜRDÜĞÜNÜ BİLDİRDİ
Her iki şirketin sözcüleri, raporun her ikisinden gelen duyurulara dayanmadığını ve devam eden müzakereler için bir çerçevenin planlandığı gibi, ancak bir kez ertelenerek, Şubat ortasında duyurulacağını söyledi. Honda'nın Nissan içinde güçlü bir muhalefetle karşılanan bir teklif olan tam bir satın alma fikrini ortaya attığını söyleyen medya haberlerinin ardından bu hafta ikisi arasında sürtüşme çıktı.
Aralık ayında sözde bir birleşmeye dair ilk raporlar ortaya çıktığı andan itibaren, piyasa değerinin dört katından fazlasına sahip olan Honda'nın üstünlük sağladığı açıktı. İkili Aralık ayında anlaşmayı duyurduğunda, Honda herhangi bir işlemin gerçekleşmesi için Nissan'ın bir yeniden yapılandırma planı uygulaması gerektiğini açıkça belirtti.
Modası geçmiş bir ürün yelpazesi, şişkin bayi teşvikleri ve titrek liderlik, Nissan'ı rahatsız eden kronik sorunlardan sadece birkaçı. Honda'nın desteği olmadan, markanın kendini nasıl toparlamayı planladığı belirsiz.
NİSSAN'IN SATIŞLARINDA YÜZDE 94 DÜŞÜŞ
Nissan'ın içinde bulunduğu zor durumun tam resmi, ilk yarıdaki net satışlarda yüzde 94'lük bir düşüşün binlerce kişiyi işten çıkarmaya, üretim kapasitesini azaltmaya ve yıllık kar tahminini yüzde 70 düşürmeye zorlamasının ardından Kasım ayında netleşti. Ardından, haftalar sonra Honda, ABD'de gaz-elektrik hibritlerinin popülaritesinin Toyota Motor Corp.'a avantaj sağladığı ve Çin'de elektrikli araçların dalga dalga yabancı markaları geri çekilmeye zorladığı kaybedilen zemini geri kazanmak için güçlerini birleştirerek Nissan'ı kurtarma planlarını açıkladı.
Konuya yakın kişilerin söylediğine göre Nissan, Ocak ayı sonlarında Japonya'ya temsilciler göndererek işlemle ilgili endişelerini dile getiren ve hissesi için prim talep eden Fransız otomobil üreticisi Renault SA'nın yüzde 36'sına sahip.
ŞİRKETLER KONUYA DAİR AÇIKLAMA YAPTI
Basında yer alan haberler üzerine Nissan'dan açıklamalar geldi ve Honda ile görüşmelerin çeşitli alanlarda ilerlediği belirtilerek, konuya dair Şubat ayının ortalarında bir duyuru yapılabileceği ifade edildi.
Honda ve Nissan'ın ayrı ayrı yaptıkları açıklamada ise görüşmelerin sonlandığına dair haberlerin kaynağının şirketlerden herhangi biri olmadığı belirtildi.