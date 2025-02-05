Honda ile Nissan birleşmesi iptal mi oluyor? Japon basınından yeni iddia

İki otomotiv devi Honda ile Nissan arasında yapılan birleşme görüşmelerinin iptal edildiği iddia edildi. Gelişme sonrası Tokyo Borsası'nda işlem gören Honda hisseleri yükselirken, Nissan hisseleri ise düşüş yaşadı.

ahaber.com.tr Haber Merkezi Giriş Tarihi: 05.02.2025 13:18 PAYLAŞ ABONE OL

Japon otomotiv devleri Honda ile Nissan arasında iki markayı birleştirmek için yapılan görüşmelerin iptal olacağı iddia edildi. İki şirket bir süredir yürüttüğü görüşmelerde 2026'da tek bir çatı altında birleşmeyi müzakere ediyordu. Japon basınından Nikkei Gazetesi, iki şirketin birleşme görüşmelerini askıya aldığını iddia etti. HONDA HİSSELERİ YÜKSELDİ NISSAN İSE DÜŞTÜ

Nikkei Gazetesi'ne göre iki rakip, yedi kısa ama çalkantılı hafta süren görüşmelerin ardından bir fikir birliğine varamadı ve Japonya'nın otomotiv endüstrisi için tarihi olabilecek bir ortaklığı hızla sona erdirdi. Gelişme sonrası Tokyo Borsası'nda işlem gören Nissan hisseleri yüzde 6,4'e kadar düşüş yaşarken, Honda hisseleri ise yüzde 12'ye kadar yükseldi.

Honda ve Nissan markalarının 2026 içerisinde birleşmeleri bekleniyordu (A Haber arşiv) ŞİRKET SÖZCÜLERİ MÜZAKERELERİN SÜRDÜĞÜNÜ BİLDİRDİ

Her iki şirketin sözcüleri, raporun her ikisinden gelen duyurulara dayanmadığını ve devam eden müzakereler için bir çerçevenin planlandığı gibi, ancak bir kez ertelenerek, Şubat ortasında duyurulacağını söyledi. Honda'nın Nissan içinde güçlü bir muhalefetle karşılanan bir teklif olan tam bir satın alma fikrini ortaya attığını söyleyen medya haberlerinin ardından bu hafta ikisi arasında sürtüşme çıktı. Aralık ayında sözde bir birleşmeye dair ilk raporlar ortaya çıktığı andan itibaren, piyasa değerinin dört katından fazlasına sahip olan Honda'nın üstünlük sağladığı açıktı. İkili Aralık ayında anlaşmayı duyurduğunda, Honda herhangi bir işlemin gerçekleşmesi için Nissan'ın bir yeniden yapılandırma planı uygulaması gerektiğini açıkça belirtti. Modası geçmiş bir ürün yelpazesi, şişkin bayi teşvikleri ve titrek liderlik, Nissan'ı rahatsız eden kronik sorunlardan sadece birkaçı. Honda'nın desteği olmadan, markanın kendini nasıl toparlamayı planladığı belirsiz.