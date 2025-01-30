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Sarı serum faciasında diplomasız doktor skandalı!

İHA
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 30.01.2025 14:27 Güncelleme: 30.01.2025 14:42
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Sarı serum faciasında diplomasız doktor skandalı!

Grip şikayetiyle gittiği özel bir klinikte 'sarı serum' bağlanan 38 yaşındaki Mehmet Gündoğan, fenalaşarak hastaneye kaldırıldı. Yoğun bakıma alınan Gündoğan burada hayatını kaybederken, klinikle ilgili skandal gerçek ortaya çıktı. Genç adamın ölümüne neden olan özel kliniğin ortaklarından birinin diplomasının iptal edildiği ileri sürüldü.

Afyonkarahisar'da grip şikayetiyle gittiği özel bir klinikte halk arasında atom denilen 'sarı serum' bağlandıktan kısa bir süre sonra fenalaşan Mehmet Gündoğan hastaneye kaldırılmıştı. Nefes darlığı şikayetiyle getirilen Gündoğan yoğun bakıma alınmasının ardından 20 saat sonra hayatını kaybetmişti. 38 yaşındaki adamın ölümünü sonrası klinikle ilgili yeni bir iddia ortaya atıldı. Buna göre Mehmet Gündoğan'ın gittiği özel klinikteki ortaklardan birinin 2022 yılında çalıştığı devlet hastanesinde, alkollü bir hastanın kanını değiştirdiği ve hakkında soruşturma başlatılarak diplomasının iptal edildiği belirtildi.

Sarı serum sonrası hayatını kaybeden Mehmet Gündoğan ve eşi (İHA)Sarı serum sonrası hayatını kaybeden Mehmet Gündoğan ve eşi (İHA)

Olay, 13 Ocak'ta kent merkezindeki özel bir klinikte meydana geldi. Mobilya sektöründe faaliyet gösteren bir firmanın sahibi olan ve umre yolculuğu hazırlığı yapan 2 çocuk babası Mehmet Gündoğan, grip şikayetiyle kliniğe başvurdu. Burada Gündoğan'a herhangi bir tetkik yapılmadan sarı serum bağlandı. Ancak Gündoğan serumun bitmesine yakın nefes almakta güçlük çektiğini söyleyerek fenalaştı. Sonrasında ise Gündoğan'a iddiaya göre klinik çalışanları müdahale edemedi. Yaklaşık 10 dakika sonra Gündoğan'ın refakatçi olarak yanında götürdüğü arkadaşı Gündoğan'ın durumunu görünce 112 Acil Çağrı Merkezini arayarak yardım istedi. İhbar üzerine kliniğe gelen ambulansla Afyonkarahisar Devlet Hastanesine kaldırılan Gündoğan müdahalenin ardından yoğun bakıma alındı. Ancak Gündoğan girdiği yoğun bakımdan 20 saatin sonunda hayatını kaybetti.

Grip için gittiği klinikte hayatını kaybeden Mehmet Gündoğan'ın ölümünün sarı serumdan kaynaklandığı iddia edildi. (AA) Grip için gittiği klinikte hayatını kaybeden Mehmet Gündoğan'ın ölümünün sarı serumdan kaynaklandığı iddia edildi. (AA)

DİPLOMASI İPTAL EDİLDİ

Olayın gerçekleştiği klinikle ilgili gündeme gelen bir iddia ise akıllara durgunluk verdi. İddiaların odağındaki kliniğin ortaklarından birinin, 2022 yılında 'iş insanı B.B.'nin karıştığı alkollü trafik kazası sonrası götürüldüğü devlet hastanesinde verdiği kan testinin değiştirildiği iddiası' ile ilgili yargılanan doktor olduğu öne sürüldü. Mert B. isimli doktor, olayla ilgili Afyonkarahisar 2. Ağır Ceza Mahkemesinde açılan davada 7 sanıktan biri olurken ve yargılama sonrasında doktorluk diplomasının iptal edilmesi ile gündeme gelmişti.

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ŞİKAYETLER SONRASI İSMİ TABELADAN SİLİNDİ

Mert B.'nin davası devam ederken açılan idari soruşturma çerçevesinde devlet hastanesi ile ilişiğinin kesildiği belirtildi. Mert B.'nin diploma iptali sonrası sarı serum faciasının yaşandığı kliniği Uydukent semtinde bir başka doktorla birlikte açtığı, ardından işletmeye başladığı kaydedildi. Ardından Mert B.'nin diploması mahkeme kararı ile iptal edilince İl Sağlık Müdürlüğüne yapılan şikayetler sonrası Mert B.'nin isminin klinikteki tabeladan silindiği ancak şahsın burada doktor unvanı ile çalışmaya devam ettiği öne sürüldü. Öte yandan, facianın yaşandığı olayla ilgili İl Sağlık Müdürlüğü tarafından açılan soruşturmanın devam ettiği bildirildi.

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Sarı serum faciasında diplomasız doktor skandalı! Sarı serum faciasında diplomasız doktor skandalı! Sarı serum faciasında diplomasız doktor skandalı!
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