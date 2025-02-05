Narin Güran davasında kritik tarih belli oldu! Nevzat Bahtiyar’ın avukatından Salim Güran iddiası

Diyarbakır'da bir çok kritik dava dosyasına bakan Bölge İstinaf Mahkemesi 1'inci Ceza Dairesi, 944 sayfalık Narin Güran cinayeti dosyasını detaylı bir şekilde ele alacak.
1'inci Ceza Dairesi Başkanlığı, Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı, Diyarbakır Baro Başkanlığı ve 8'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nin sanık Nevzat Bahtiyar hakkında verdiği 4 yıl 6 ay hapis cezasına yaptığı itirazı da görüşüp karara bağlaması bekleniyor.
Sanık avukatlarının da yaptığı itirazlar görüşülecek ve karar alınacak. İstinaf süreci tamamlandıktan sonra Narin Güran cinayeti dosyası, Yargıtay Ceza Dairesi'ne gönderilecek. Narin cinayetinde son sözü Yargıtay söyleyecek.
BAŞKA CEZAEVİNE SEVK EDİLDİLER
Narin Güran'ın annesi Yüksel Güran ile ağabeyi Enes Güran tutuklu bulundukları cezaevinden başka cezaevlerine sevk edildi.
"EVİMDEN AYRILAMIYORUM"
Olayın ardından televizyonda yayınlanan bir programa katılan baba Arif Güran çarpıcı açıklamalarda bulundu. Arif Güran "Kimin ne yapacağını kestiremediğimden dolayı evimden ayrılamıyorum. Narin'i koruyamadım." diyerek isyan etti.
"İSTERLERSE EDİRNE'YE VERSİNLER"
Cezaevlerinin değişmesine tepki gösteren baba Güran, "Ne olursa olsun mücadeleyi bırakmayacağım. Değil Erzincan isterlerse Edirne'ye versinler. 15 günde bir gideceğim. Çocukların okul durumu var. Onları her hafta götüremem. Yüksel ve Enes'i görmeye ne olursa olsun gideceğim. Biz suçsuzuz. " ifadelerini kullandı.
"BAŞVURUDA BULUNDUK"
Konuya ilişkin konuşan Yılmaz Demiroğlu ise Yüksel Güran'ın çocuklarıyla daha rahat görüşmesi için Diyarbakır iline veya yakın il olan Batman ilindeki cezaevine nakli için başvuruda bulunduklarını açıkladı. Demiroğlu, kararın en geç 1 ay içerisinde çıkmasını beklediklerini belirtti. Demiroğlu, "Bu olay tek kişi tarafından işlenilen bir cinayettir. Narin, istismardan dolayı öldürülmüş olabilir. Vajen bölgesinde PSA bulundu. Bunu aile dışından birisinin yapmış olma ihtimali daha güçlü." dedi.
"SUÇU SALİM'E YIKACAKLAR"
Nevzat Bahtiyar'ın avukatı Ali Eryılmaz'dan da yeni bir paylaşım geldi. Eryılmaz, ailenin suçu Salim Güran'a yıkacağını ima ederek, şunları yazdı:
Ne dediysem oluyor, suçu Salim Güran'la yıkacaklar! Çünkü Nevzat Bahtiyar'ı yiyemeyeceklerini anladılar.
AĞIRLAŞTIRIŞMIŞ MÜEBBET HAPİS CEZASI
Diyarbakır'ın Bağlar ilçesine bağlı Tavşantepe Mahallesi'nde 21 Ağustos tarihinde korkunç bir cinayete kurban giden 8 yaşındaki Narin Güran olayında, küçük kızı kim neden öldürdü sorusu yargılama sonucunda da yanıt bulmadı.
Diyarbakır Cumhuriyeti Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, anne Yüksel Güran, ağabey Enes Güran, amca Salim Güran ile komşu Nevzat Bahtiyar hakkında "iştirak halinde çocuğu öldürmek" suçundan ağırlaştırışmış müebbet hapis cezası istendi.
Ancak, 8'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde, 28 Aralık 2024'te görülen son duruşmada, anne Yüksel, ağabey Enes ile amca Salim Güran ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı.
Küçük kızı Eğertutmaz Deresi'ne gömen komşu Nevzat Bahtiyar'a ise, delilleri gizlemek ve yok etmek suçundan 4 yıl 6 ay hapis cezası verildi.