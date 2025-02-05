Narin Güran davasında kritik tarih belli oldu! Nevzat Bahtiyar’ın avukatından Salim Güran iddiası

Baba Arif Güran "EVİMDEN AYRILAMIYORUM" Olayın ardından televizyonda yayınlanan bir programa katılan baba Arif Güran çarpıcı açıklamalarda bulundu. Arif Güran "Kimin ne yapacağını kestiremediğimden dolayı evimden ayrılamıyorum. Narin'i koruyamadım." diyerek isyan etti. "İSTERLERSE EDİRNE'YE VERSİNLER" Cezaevlerinin değişmesine tepki gösteren baba Güran, "Ne olursa olsun mücadeleyi bırakmayacağım. Değil Erzincan isterlerse Edirne'ye versinler. 15 günde bir gideceğim. Çocukların okul durumu var. Onları her hafta götüremem. Yüksel ve Enes'i görmeye ne olursa olsun gideceğim. Biz suçsuzuz. " ifadelerini kullandı.

Narin Güran'ın ağabeyi Enes Güran (DHA) "BAŞVURUDA BULUNDUK" Konuya ilişkin konuşan Yılmaz Demiroğlu ise Yüksel Güran'ın çocuklarıyla daha rahat görüşmesi için Diyarbakır iline veya yakın il olan Batman ilindeki cezaevine nakli için başvuruda bulunduklarını açıkladı. Demiroğlu, kararın en geç 1 ay içerisinde çıkmasını beklediklerini belirtti. Demiroğlu, "Bu olay tek kişi tarafından işlenilen bir cinayettir. Narin, istismardan dolayı öldürülmüş olabilir. Vajen bölgesinde PSA bulundu. Bunu aile dışından birisinin yapmış olma ihtimali daha güçlü." dedi.