Haberler Tıkla Haberleri Narin Güran davasında kritik tarih belli oldu! Nevzat Bahtiyar’ın avukatından Salim Güran iddiası

Narin Güran davasında kritik tarih belli oldu! Nevzat Bahtiyar’ın avukatından Salim Güran iddiası

Türkiye’yi yasa boğan 8 yaşındaki Narin Güran cinayetine ilişkin davada yeni bir gelişme yaşandı. Güran cinayeti dosyasının önümüzdeki hafta içerinde Bölge İstinaf Mahkemesi 1'inci Ceza Dairesi'nde ele alınmaya başlayacağı belirtildi. Öte yandan Nevzat Bahtiyar’ın avukatından Salim Güran ile ilgili ilginç bir iddia ortaya atıldı.

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 05.02.2025 14:13 Güncelleme Tarihi: 05.02.2025 14:14
ABONE OL
Narin Güran davasında kritik tarih belli oldu! Nevzat Bahtiyar’ın avukatından Salim Güran iddiası
Türkiye'nin merak ettiği Narin Güran cinayeti dosyasının önümüzdeki hafta içerisinde Bölge İstinaf Mahkemesi 1'inci Ceza Dairesi'nde ele alınmaya başlayacağı belirtildi.

Diyarbakır'da bir çok kritik dava dosyasına bakan Bölge İstinaf Mahkemesi 1'inci Ceza Dairesi, 944 sayfalık Narin Güran cinayeti dosyasını detaylı bir şekilde ele alacak.

Narin Güran (AHABER ARŞİV)Narin Güran (AHABER ARŞİV)

1'inci Ceza Dairesi Başkanlığı, Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı, Diyarbakır Baro Başkanlığı ve 8'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nin sanık Nevzat Bahtiyar hakkında verdiği 4 yıl 6 ay hapis cezasına yaptığı itirazı da görüşüp karara bağlaması bekleniyor.

Sanık avukatlarının da yaptığı itirazlar görüşülecek ve karar alınacak. İstinaf süreci tamamlandıktan sonra Narin Güran cinayeti dosyası, Yargıtay Ceza Dairesi'ne gönderilecek. Narin cinayetinde son sözü Yargıtay söyleyecek.

Narin Güran'ın annesi Yüksel Güran (DHA)Narin Güran'ın annesi Yüksel Güran (DHA)

BAŞKA CEZAEVİNE SEVK EDİLDİLER

Narin Güran'ın annesi Yüksel Güran ile ağabeyi Enes Güran tutuklu bulundukları cezaevinden başka cezaevlerine sevk edildi.

Baba Arif GüranBaba Arif Güran

"EVİMDEN AYRILAMIYORUM"

Olayın ardından televizyonda yayınlanan bir programa katılan baba Arif Güran çarpıcı açıklamalarda bulundu. Arif Güran "Kimin ne yapacağını kestiremediğimden dolayı evimden ayrılamıyorum. Narin'i koruyamadım." diyerek isyan etti.

"İSTERLERSE EDİRNE'YE VERSİNLER"

Cezaevlerinin değişmesine tepki gösteren baba Güran, "Ne olursa olsun mücadeleyi bırakmayacağım. Değil Erzincan isterlerse Edirne'ye versinler. 15 günde bir gideceğim. Çocukların okul durumu var. Onları her hafta götüremem. Yüksel ve Enes'i görmeye ne olursa olsun gideceğim. Biz suçsuzuz. " ifadelerini kullandı.

Narin Güran'ın ağabeyi Enes Güran (DHA) Narin Güran'ın ağabeyi Enes Güran (DHA)

"BAŞVURUDA BULUNDUK"

Konuya ilişkin konuşan Yılmaz Demiroğlu ise Yüksel Güran'ın çocuklarıyla daha rahat görüşmesi için Diyarbakır iline veya yakın il olan Batman ilindeki cezaevine nakli için başvuruda bulunduklarını açıkladı. Demiroğlu, kararın en geç 1 ay içerisinde çıkmasını beklediklerini belirtti. Demiroğlu, "Bu olay tek kişi tarafından işlenilen bir cinayettir. Narin, istismardan dolayı öldürülmüş olabilir. Vajen bölgesinde PSA bulundu. Bunu aile dışından birisinin yapmış olma ihtimali daha güçlü." dedi.

Nevzat BahtiyarNevzat Bahtiyar

"SUÇU SALİM'E YIKACAKLAR"

Nevzat Bahtiyar'ın avukatı Ali Eryılmaz'dan da yeni bir paylaşım geldi. Eryılmaz, ailenin suçu Salim Güran'a yıkacağını ima ederek, şunları yazdı:
Ne dediysem oluyor, suçu Salim Güran'la yıkacaklar! Çünkü Nevzat Bahtiyar'ı yiyemeyeceklerini anladılar.

Narin Güran cinayetinde Bölge İstinaf Mahkemesi 1'inci Ceza Dairesi dosyayı ele alacak.Narin Güran cinayetinde Bölge İstinaf Mahkemesi 1'inci Ceza Dairesi dosyayı ele alacak.

AĞIRLAŞTIRIŞMIŞ MÜEBBET HAPİS CEZASI

Diyarbakır'ın Bağlar ilçesine bağlı Tavşantepe Mahallesi'nde 21 Ağustos tarihinde korkunç bir cinayete kurban giden 8 yaşındaki Narin Güran olayında, küçük kızı kim neden öldürdü sorusu yargılama sonucunda da yanıt bulmadı.

Diyarbakır Cumhuriyeti Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, anne Yüksel Güran, ağabey Enes Güran, amca Salim Güran ile komşu Nevzat Bahtiyar hakkında "iştirak halinde çocuğu öldürmek" suçundan ağırlaştırışmış müebbet hapis cezası istendi.

Narin Güran cinayetinde Bölge İstinaf Mahkemesi 1'inci Ceza Dairesi dosyayı ele alacak.Narin Güran cinayetinde Bölge İstinaf Mahkemesi 1'inci Ceza Dairesi dosyayı ele alacak.

Ancak, 8'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde, 28 Aralık 2024'te görülen son duruşmada, anne Yüksel, ağabey Enes ile amca Salim Güran ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı.

Küçük kızı Eğertutmaz Deresi'ne gömen komşu Nevzat Bahtiyar'a ise, delilleri gizlemek ve yok etmek suçundan 4 yıl 6 ay hapis cezası verildi.

Narin cinayetinde flaş gelişme!Narin cinayetinde flaş gelişme! NARİN CİNAYETİNDE FLAŞ GELİŞME!
Nevzat Bahtiyar için ağırlaştırılmış müebbet talebiNevzat Bahtiyar için ağırlaştırılmış müebbet talebi NEVZAT BAHTİYAR İÇİN AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET TALEBİ
Nevzat Bahtiyar ve Narin aynı karede!Nevzat Bahtiyar ve Narin aynı karede! NEVZAT BAHTİYAR VE NARİN AYNI KAREDE!
Neden iştirak halinde cinayet cezası verildi?Neden iştirak halinde cinayet cezası verildi? NEDEN İŞTİRAK HALİNDE CİNAYET CEZASI VERİLDİ?
Narin’in patika yoldan çıkıp çıkmadığı belli oldu!Narin’in patika yoldan çıkıp çıkmadığı belli oldu! NARİN'İN PATİKA YOLDAN ÇIKIP ÇIKMADIĞI BELLİ OLDU!
Narin Güran’ın annesi ve ağabeyiyle ilgili flaş iddia!Narin Güran’ın annesi ve ağabeyiyle ilgili flaş iddia! NARİN GÜRAN'IN ANNESİ VE AĞABEYİYLE İLGİLİ FLAŞ İDDİA!

SON DAKİKA