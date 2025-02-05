Aldatılan kadından kan donduran plan!

İstanbul'da bir kadın, eşinin kendisini çalışanıyla aldattığını öğrenince intikam planı yaptı. Silahlı bir çeteyle birlikte eşinin iş yerine baskın düzenleyen kadın, iş yeri sahibi ve iki çalışanına cam kırıklarıyla işkence etti. Polis düzenlediği operasyonla çete üyelerini yakaladı.

ahaber.com.tr Haber Merkezi Giriş Tarihi: 05.02.2025 13:31 PAYLAŞ ABONE OL

24 Aralık ve 25 Aralık 2024 tarihlerinde İstanbul 'un Ümraniye İlçesi 'nde bir iş hanına peş peşe silahlı saldırı düzenlendi. 3 Ocak'ta da Sancaktepe İlçesi 'ndeki bir iş yerine silahlı saldırı yapıldı. Seri saldırılarla ilgili gözaltına alınan S.Ö.'nün silahlı saldırıları gerçekleştiren kişi olduğu ve silahlı bir çetenin liderliğini yaptığı tespit edildi.

Aldatılan kadından korkunç intikam S.Ö.'nün ele geçirilen cep telefonu detaylı bir şekilde incelendi. S.Ö.'nün çete üyeleriyle birlikte 5 Aralık 2024 tarihinde 1'i yabancı uyruklu kadın, 2'si erkek olmak üzere üç kişiyi Ümraniye İlçesi'nde bulunan bir masaj salonunda silah zoruyla alıkoyarak işkence yaptıkları ortaya çıktı.