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Narin Güran patika yoldan çıktı mı? Mahkeme tarafından o sorunun yanıtı açıklandı

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 02.02.2025 13:57
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Narin Güran patika yoldan çıktı mı? Mahkeme tarafından o sorunun yanıtı açıklandı

Eğertutmaz Deresi'nde üzerine taş koyularak çuvalda cansız bedeni bulunan Narin Güran cinayetinde günlerce konuşulan patika yol tartışması mahkeme tarafından yanıt buldu. Narin'in ölmeden önce güvenlik kamerasına yansıyan görüntüsü ve ardından kaybolmasıyla sır perdesi aralanırken, mahkemenin 944 sayfalık gerekçeli kararında; 'Narin'in patika yoldan çıktığı ve ağıra gittiği mahkememizce sabit görülmüştür.' denildi.

Diyarbakır'ın Bağlar ilçesine bağlı Tavşantepe köyünde 21 gün boyunca aranan Narin Güran'ın cesedi Eğertutmaz Deresi'nde bulunmuştu. Minik kız 19 gün sonra evine 1,5 kilometre uzaklıkta çuvalın içinde ekipler tarafından tespit edilerek Adli Tıp Kurumu'na gönderilmişti. Narin Güran cinayetinde anne Yüksel Güran, ağabey Enes Güran, amca Salim Güran "İştirak halinde çocuğa karşı kasten öldürme" suçundan müebbet hapis, komşu Nevzat Bahtiyar'ın ise "Suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme" suçundan 4 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Narin Güran cinayetinde anne Yüksel, ağabey Enes, amca Salim Güran'a müebbet, komşu Nevzat Bahtiyar'a ise 4 yıl 6 ay hapis cezası verildi. (ahaber.com.tr arşiv)Narin Güran cinayetinde anne Yüksel, ağabey Enes, amca Salim Güran'a müebbet, komşu Nevzat Bahtiyar'a ise 4 yıl 6 ay hapis cezası verildi. (ahaber.com.tr arşiv)

Türkiye'yi derin yasa boğan Narin cinayetinde, kimin ve ne sebeple küçük kızı hayattan kopardığı belirsizliğini korurken, konuyla ilgili Narin'in son güvenlik kamerasına yansıyan görüntüsünde patika yoldan çıkıp çıkmadığı ise oldukça merak ediliyordu. Narin'in Kur'an-ı Kerim öğrenme kursundan çıkıp evine doğru gittiği sırada okul kamerasına yansıyan görüntüsünde patika yol üzerinden gidip gitmediği dava dosyasında ve kamuoyunda sıkça gündeme gelmişti.

Narin Güran (AA) Narin Güran (AA)

NARİN PATİKA YOLDAN ÇIKTI MI?

Konuyla ilgili Diyarbakır 8'inci Ağır Ceza Mahkemesi 944 sayfalık kararda Narin'in patika yoldan geçip geçmediğini kesin olarak açıkladı. Buna göre Narin'in okul kamerasından son görülme anında 1,5 dakika sonrasında patika yolu kullanarak ev-ahır istikametine doğru ilerlediği kesinleştirildi.

Yapılan açıklamaya göre; "Narin Güran'ın ev-ahır istikametinde doğru hareketli bir karartının olduğu, bu karartının kıyafet unsurlarının koyu renk olmasından ve kısa boylu, zayıf algılanmasından kaynaklı maktul olabileceği, yine ahırın alt kısmında hareketli siyah bir unsurun olduğu belirtilmiştir." ifadeleri yer aldı.

CANLI HAREKETLİLİK GÖRÜLMÜŞTÜR

Sabah'ta yer alan bilgiye göre açıklanan raporda; "Kameralara yansıyan hareketliliğin piksel bozumu olmadığı ve gerçek canlı hareketlilik olduğunun belirtildiği görülmüştür. Bu durum karşısında mahkememizce ilgili karartının canlı ve gerçek bir insan hareketliliği olduğu kabul edilmiştir." ifadeleri yer aldı.

Narin'in ev-ahır konumuna doğru ilerlediği kesinleşirken "Okul kamerasından görülen görüntünün uyumlu ve bu tespitin maktul Narin'in patikayı çıkarak ev- ahır eklentisine doğru gittiği mahkememizce sabit görülmüştür." denildi.

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