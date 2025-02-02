Narin Güran patika yoldan çıktı mı? Mahkeme tarafından o sorunun yanıtı açıklandı

Narin Güran (AA)

NARİN PATİKA YOLDAN ÇIKTI MI?

Konuyla ilgili Diyarbakır 8'inci Ağır Ceza Mahkemesi 944 sayfalık kararda Narin'in patika yoldan geçip geçmediğini kesin olarak açıkladı. Buna göre Narin'in okul kamerasından son görülme anında 1,5 dakika sonrasında patika yolu kullanarak ev-ahır istikametine doğru ilerlediği kesinleştirildi.

Yapılan açıklamaya göre; "Narin Güran'ın ev-ahır istikametinde doğru hareketli bir karartının olduğu, bu karartının kıyafet unsurlarının koyu renk olmasından ve kısa boylu, zayıf algılanmasından kaynaklı maktul olabileceği, yine ahırın alt kısmında hareketli siyah bir unsurun olduğu belirtilmiştir." ifadeleri yer aldı.

CANLI HAREKETLİLİK GÖRÜLMÜŞTÜR

Sabah'ta yer alan bilgiye göre açıklanan raporda; "Kameralara yansıyan hareketliliğin piksel bozumu olmadığı ve gerçek canlı hareketlilik olduğunun belirtildiği görülmüştür. Bu durum karşısında mahkememizce ilgili karartının canlı ve gerçek bir insan hareketliliği olduğu kabul edilmiştir." ifadeleri yer aldı.

Narin'in ev-ahır konumuna doğru ilerlediği kesinleşirken "Okul kamerasından görülen görüntünün uyumlu ve bu tespitin maktul Narin'in patikayı çıkarak ev- ahır eklentisine doğru gittiği mahkememizce sabit görülmüştür." denildi.