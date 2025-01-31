Narin Güran davasında flaş! Nevzat Bahtiyar için ağırlaştırılmış müebbet talebi

"NARİN'İ SEN ÖLDÜRDÜN İTİRAF ET..." Baba Arif Güran, gerçeği anlamak için oğlu Enes'e "Annen itiraf etti. Narin'i sen öldürdün biliyorum. İtiraf et" şeklinde ifadeler kullandığını da paylaştı.

Baba Güran, ʺSalim, Enes ve Yüksel için suç işlemez.ʺ ifadelerini kullandı. (A Haber arşiv)

Baba Güran, o anları şöyle anlattı: Enes'e annenle görüştüm. Senin yaptığını söyledi bana gerçeği söyle oğlum dedim. Çocuk orada kafasını duvara vurdu. Baba 'bana nasıl böyle bir şey söylersin?' diyerek tepki gösterdi. Ben o an ağladım. Salim'i benden daha iyi kimse tanıyamaz. Salim, Enes ve Yüksel için suç işlemez.

MADDİ DURUMUNU AÇIKLADI

Ailesinin mal varlığının sanıldığı gibi olmadığını da söyleyen Arif Güran, "Herkes senaryo çiziyor. İnsanların kafasına gizemli bir aile olduğumuz konuldu. Biz kendi halinde bir aileyiz. Evimi gördünüz. Babadan kalma 70-80 dönüm bir arazimiz var. Onun dışında bir şeyim yok. Bindiğimiz arabaları görüyorsunuz. Zengin olsak Baran neden kepçede çalışsın. Çocuğum neden garson olarak çalışsın." dedi.