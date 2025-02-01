Narin Güran’ın annesi Yüksel Güran ve ağabeyi Enes Güran ile ilgili flaş gelişme! Başka cezaevine nakledildiler

Diyarbakır 8. Ağır Ceza Mahkemesi'nde 28 Aralık 2024'te görülen karar duruşmasında, tutuklu sanıklar anne Yüksel, ağabey Enes ve amca Salim Güran'a "iştirak halinde çocuğa karşı kasten öldürme" suçundan ayrı ayrı ağırlaştırılmış müebbet, Nevzat Bahtiyar'a ise "Suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme" suçundan 4 yıl 6 ay hapis cezası verilmişti

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Bahtiyar'ın avukatları Adnan Ataş ve Ali Eryılmaz, Diyarbakır 9. Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderilmek üzere yargılamanın yapıldığı Diyarbakır 8. Ağır Ceza Mahkemesi'ne sundukları dilekçe ile müvekkillerinin tahliyesini talep etmişti. Tartışmalar sürerken dava savcısı 4 yıl 6 ay hapis cezası alan Nevzat Bahtiyar için istifa ağırlaştırılmış müebbet talebiyle başvuruda bulundu.

"BAŞKA BİR CEZAEVİNE NAKLEDİLDİĞİNİ ÖĞRENDİM"

Sabah'ta yer alan habere göre, Müvekkilinin başka bir cezaevine nakledildiğini sosyal medya hesabından duyuran Enes'in Avukatı Mahir Akbilek "Sabah görüşe gittiğimde müvekkilimle görüşmek istedim. Bana bunun mümkün olmadığını ve müvekkilimin başka bir cezaevine nakledildiğini söylediler. Anne Yüksel Güran'ın da aynı şekilde başka bir cezaevine nakledildiği cezaevinde öğrendim. Bunu resmi kanallardan da doğrulattım. Ama Salim Güran ile ilgili bir bilgi verilmedi, avukatı olmadığım için" ifadelerini kullandı.

BAŞSAVCILIK TALEP ETMİŞTİ

Öte yandan, Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı bir süre önce Narin Güran cinayetinde hapis cezası alan 4 sanığın başka bir cezaevine nakledilmesi için Adalet Bakanlığı'na talepte bulunmuştu.

Ayrıca, Salim Güran ile Nevzat Bahtiyar'ın da başka bir cezaevine nakledildiği bilgisine de ulaşıldı.

AMCA SALİM GÜRAN DA SEVK EDİLDİ

Amca Salim Güran'ın avukatı Onur Akdağ, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, müvekkilinin de başka bir ile sevk edildiğini belirterek, "Müvekkilim Salim Güran Erzurum'a, Enes Güran da Erzincan'a sevk edilmiştir. Yüksel hanımın nereye sevk edildiğini teyit edemedim. Nevzat Bahtiyar'ın sevki yapılmamış, kendisi Diyarbakır'da. Kamuoyuna duyurulur" dedi.