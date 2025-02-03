Narin cinayetinde flaş gelişme! Nevzat Bahtiyar’a verilen cezaya itiraz: İstinafa başvuruldu

Diyarbakır'da kaybolan ve ardından cansız bedenine ulaşılan Narin Güran'ın ölümüne ilişkin davada tutuklu yargılanan 4 sanıktan anne Yüksel, ağabey Enes ve amca Salim Güran'a ağırlaştırılmış müebbet, Nevzat Bahtiyar'a ise 4 yıl 6 ay hapis cezası verildi.
Nevzat Bahtiyar'ın 4.5 yıl hapis cezasına Diyarbakır Barosu'ndan itiraz geldi. Bahtiyar'a müebbet hapis talep eden Baro Diyarbakır Bölge Adliye 1'inci Ceza Dairesi'ne gönderilmek üzere Diyarbakır 8'inci Ağır Ceza Mahkemesi Başkanlığına başvuruda bulundu.
Diyarbakır Bölge Adliye 1'inci Ceza Dairesi'ne gönderilmek üzere Diyarbakır 8'inci Ağır Ceza Mahkemesi Başkanlığına verilen başvuru dilekçesinde,
"İlk derece mahkemesince sanık Nevzat Bahtiyar'ın da diğer sanıklarla iştirak iradesiyle maktul Narin Güran'ı öldürdüğü kabulü ile sanık Nevzat'ın çocuğa karşı kasten öldürme suçundan cezalandırılmasına hükmedilmesi gerekirken sanığın "Suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme" suçundan cezalandırılması hatalıdır. Bu sebeple yerel mahkemenin 28.12.2024 tarihli kararına karşı sanık Nevzat Bahtiyar açısından suç vasfına yönelik nitelemenin dosya içerisindeki deliller dikkate alındığına hatalı olduğu gerekçesi ile katılan sıfatı ile istinaf kanun yoluna başvurmaktayız." ifadeleri yer aldı.
NEVZAT BAHTİYAR'IN CEZASINA İTİRAZ
Baronun başvuru dilekçesinin tamamında şu ifadeler yer aldı:
Nitekim yerel mahkeme gerekçeli karında sanık Yüksel Güran hakkında iştirak iradesi açısından oluşturduğu gerekçede; "Sanığın Maktul Narin'in ölümünden haberdar olduğu, sanığın maktul Narin'e ilk öldürme hareketinin ahırda yapılması ve ardından eve getirilerek öldürme eyleminin tamamlanması aşamasında söz konusu suça iştirak etmediğini gösterir herhangi bir somut eylemde bulunmadığı, sanığın maktulün annesi olması hasebiyle ona gelecek kötülükleri, saldırıları engelleme yükümlülüğü varken bu yükümlülüğüne aykırı hareket ettiği, bir an sanığın beyanlarına itibar edilerek maktul Narin'i bizzat öldürmediği kabul edilse bile gerekli yerlere haber vermeyerek ölüm neticesinin ortaya çıkmasını engellememesi bile öldürme eylemine iştirak ettiği anlamına geldiği, yine sanığın diğer sanıklar ile birlikte fikir ve eylem birlikteliği içerisinde hareket ederek sanık Salim'in kendi namusu konusunda sanık Nevzat'a beyanda bulunmasına rıza gösterdiği dolayısıyla sanığın maktul Narin'in öldürülme eylemine diğer sanıklar Salim ve Enes ile birlikte iştirak ettiği mahkememizce sabit görülmüştür." şeklinde bir değerlendirme yapmıştır.
MÜŞTEREK FAİL OLARAK CEZALANDIRILMALI
Söz konusu gerekçeden hareketle yerel mahkemenin sanık Nevzat'ın beyanına itibar edilerek bizzat öldürmediğini kabul etmiş olsa bile yine Yüksel Güran'a ilişkin gerekçede yer alan "Bir an sanığın beyanlarına itibar edilerek maktul Narin'i bizzat öldürmediği kabul edilse bile gerekli yerlere haber vermeyerek ölüm neticesinin ortaya çıkmasını engellememesi bile öldürme eylemine iştirak ettiği anlamına geldiği, yine sanığın diğer sanıklar ile birlikte fikir ve eylem birlikteliği içerisinde hareket ederek" değerlendirmesi ile Nevzat'ın iştirak iradesi kabul edilmeli ve müşterek fail olarak cezalandırılması gerekmektedir.
Bu nedenlerle de Diyarbakır 8. Ağır Ceza Mahkemesinin 28/12/2024 tarihli 2024/396 Esas ve 2024/529 Karar sayılı kararının istinaf incelemesi sonucu Nevzat Bahtiyar bakımından yeniden değerlendirilmesi ve Nevzat Bahtiyar hakkında "Suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme" suçundan verilen hükmün kaldırılarak diğer sanıklar gibi 5237 Sayılı TCK'nın 82/1-d-e maddesi gereğince cezalandırılmasına karar verilmelidir.
İLK İTİRAZ DEĞİL!
Geçtiğimiz günlerde Narin Güran cinayetine ilişkin davada 4 yıl 6 hapis cezası alan Nevzat Bahtiyar için savcılık, ağırlaştırılmış müebbet hapis talebiyle istinaf mahkemesine başvurmuştu. Diyarbakır 8. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davada amca Salim Güran, anne Yüksel Güran ve ağabey Enes Güran'a "iştirak halinde çocuğa karşı kasten öldürme" suçundan müebbet hapis cezası verilmişti. Nevzat Bahtiyar'a ise "Suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme" suçundan 4 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırılmıştı. Savcı, Nevzat Bahtiyar için ağırlaştırılmış müebbet talebi için İstinaf Mahkemesi'ne başvuru yapmıştı.