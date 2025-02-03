Narin cinayetinde flaş gelişme! Nevzat Bahtiyar’a verilen cezaya itiraz: İstinafa başvuruldu

Nevzat Bahtiyar'a verilen cezaya itiraz | Fotoğraf: A Haber Arşiv

Diyarbakır Bölge Adliye 1'inci Ceza Dairesi'ne gönderilmek üzere Diyarbakır 8'inci Ağır Ceza Mahkemesi Başkanlığına verilen başvuru dilekçesinde,

"İlk derece mahkemesince sanık Nevzat Bahtiyar'ın da diğer sanıklarla iştirak iradesiyle maktul Narin Güran'ı öldürdüğü kabulü ile sanık Nevzat'ın çocuğa karşı kasten öldürme suçundan cezalandırılmasına hükmedilmesi gerekirken sanığın "Suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme" suçundan cezalandırılması hatalıdır. Bu sebeple yerel mahkemenin 28.12.2024 tarihli kararına karşı sanık Nevzat Bahtiyar açısından suç vasfına yönelik nitelemenin dosya içerisindeki deliller dikkate alındığına hatalı olduğu gerekçesi ile katılan sıfatı ile istinaf kanun yoluna başvurmaktayız." ifadeleri yer aldı.

NEVZAT BAHTİYAR'IN CEZASINA İTİRAZ

Baronun başvuru dilekçesinin tamamında şu ifadeler yer aldı:

Nitekim yerel mahkeme gerekçeli karında sanık Yüksel Güran hakkında iştirak iradesi açısından oluşturduğu gerekçede; "Sanığın Maktul Narin'in ölümünden haberdar olduğu, sanığın maktul Narin'e ilk öldürme hareketinin ahırda yapılması ve ardından eve getirilerek öldürme eyleminin tamamlanması aşamasında söz konusu suça iştirak etmediğini gösterir herhangi bir somut eylemde bulunmadığı, sanığın maktulün annesi olması hasebiyle ona gelecek kötülükleri, saldırıları engelleme yükümlülüğü varken bu yükümlülüğüne aykırı hareket ettiği, bir an sanığın beyanlarına itibar edilerek maktul Narin'i bizzat öldürmediği kabul edilse bile gerekli yerlere haber vermeyerek ölüm neticesinin ortaya çıkmasını engellememesi bile öldürme eylemine iştirak ettiği anlamına geldiği, yine sanığın diğer sanıklar ile birlikte fikir ve eylem birlikteliği içerisinde hareket ederek sanık Salim'in kendi namusu konusunda sanık Nevzat'a beyanda bulunmasına rıza gösterdiği dolayısıyla sanığın maktul Narin'in öldürülme eylemine diğer sanıklar Salim ve Enes ile birlikte iştirak ettiği mahkememizce sabit görülmüştür." şeklinde bir değerlendirme yapmıştır.