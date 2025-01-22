Cinayetten 3 yıl önce: Nevzat Bahtiyar ve Narin aynı karede! Bakışları sosyal medyada büyük yankı uyandırdı

Bağlar ilçesi kırsal Tavşantepe Mahallesi'nde 21 Ağustos'ta kaybolduktan sonra arama çalışmalarının 19'uncu gününde dere yatağında çuvalda, üzeri 30, 25 ve 20 kilo ağırlığındaki 3 taşla kapatılıp, çalılıklarla gizlenmiş halde cansız bedeni bulunan Narin Güran'ın cinayetine ilişkin tutuklanan 12 kişiden 4'ü hakkında, Diyarbakır 8'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde dava açıldı.
MÜEBBET HAPİS CEZASI!
Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede; aracında Narin'e ait DNA ve kıl örneği bulunan amcası Salim Güran, annesi Yüksel Güran ve ağabeyi Enes Güran ile gözaltına alındıktan sonra cesedi dere yatağına taşıdığını itiraf eden komşuları Nevzat Bahtiyar hakkında, HTS ve baz istasyonu kayıtlarına göre, olay anında aynı evde oldukları tespit edildiği belirtilerek, 'İştirak halinde çocuğa karşı kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istendi.
Davanın 26 Aralık'ta başlayan ve 28 Aralık'ta sona eren 2'nci duruşmasında Salim Güran, Enes Güran ve Yüksel Güran'a 'İştirak halinde çocuğa karşı kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet, Nevzat Bahtiyar'a ise 'Suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme' suçundan 4 yıl 6 ay hapis cezası verildi. Mahkeme, sanıkların tutukluluk halinin devamına hükmetti.
3 YIL ÖNCE ÇEKİLMİŞ: NARİN GÜRAN İLE NEVZAT BAHTİYAR AYNI KAREDE
Narin Güran cinayetinde itirafçı Nevzat Bahtiyar ile Narin Güran'ın aynı karede olduğu bir fotoğraf ortaya çıktı. Cinayetten yaklaşık üç yıl önce çekilen bir fotoğraf, dava dosyasına giren önemli bir detay oldu.
Tavşantepe İlkokulu'nun internet sitesinde yer alan bu karede, Nevzat Bahtiyar'ın koyunlarla yoldan geçtiği ve bankta oturan Narin Güran'a doğru baktığı görülüyor.