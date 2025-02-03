Mahkemeden Narin cinayeti açıklaması: Sanıklara neden iştirak halinde cinayet cezası verildi?
Eğertutmaz Deresi'nde cansız bedenine ulaşılan Narin Güran cinayetinde anne Yüksel, ağabey Enes, amca Salim Güran'a verilen ve tartışma konusu olan 'iştirak halinde cinayet' kararının mahkeme tarafından sebebi açıklandı. Buna göre mahkeme deliller ve Yargıtay'ın emsal gösterdiği kararlar nedeniyle iştirak halinde ceza verildiğini belirtildi.
Diyarbakır'da 19 gün boyunca aranan ve Eğertutmaz Deresi'nde çuval içerisinde cansız bedenine ulaşılan Narin Güran cinayetinde şüpheli sanıklar anne Yüksel Güran, ağabey Enes Güran ve amca Salim Güran hakkında "İştirak halinde çocuğa karşı kasten öldürme" suçundan Türk Ceza Kanunu'nun 37/1, 82/1-d,e, 53/1 ve 63. sevk maddeleri uyarınca ayrı ayrı ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına Nevzat Bahtiyar'a ise "Suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme" suçundan 4 yıl 6 ay hapis cezası verildi.
İŞTİRAK HALİNDE NEDEN CEZA VERİLDİ?
Diyarbakır 8'inci Ağır Ceza Mahkemesi tarafından Narin Güran cinayetinde sanıklara neden "İştirak halinde cinayet cezası" verildiğine ilişkin tartışmalar üzerine açıklamada bulundu. Yargıtay'dan yapılan değerlendirmede Türkiye'de Narin olayına benzer 8 cinayet örnek gösterildiği belirtildi.
Açıklamada; Türk Ceza Kanunu'nun "Suça İştirak" bölümünde, fiili birlikte gerçekleştiren kişilerden her birinin, fail olarak sorumlu olacağı ifade edilirken, "Suçun işlenmesini sağlayan, hareket üzerinde hâkimiyet kuran herkes fail sayılmıştır. Hareket üzerinde hâkimiyet kurmak, birlikte irtikâp etme şeklinde gerçekleşebileceği gibi, zımni veya açık bir iş bölümüne dayalı olarak hareketi birlikte gerçekleştirmeyi de kapsamaktadır.
Söz konusu iştirak iradesi önceden alınan bir karar doğrultusunda gerçekleşebileceği gibi ani gelişen olay sırasında da eylem üzerinde ittifak ederek gerçekleşebilmektedir" denildi.
İŞTİRAK DAVRANIŞLARA BAKILARAK BELİRLENEBİLİR
Sanıkların bir eyleme iştirak edip etmediğinin nasıl belirlendiğine dair açıklanan kararda, "İştirak iradesi ve kast insanın iç dünyası ile ilgili bir kavram olduğundan, bunların açıkça tespit edilemediği durumlarda, iç dünyaya ait bu olgu dış dünyaya yansıyan davranışlara bakılarak belirlenebilecektir. Olay sırasında birlikte olan sanıkların olay sonrası yaptığı davranışlar ile söz konusu suça iştirak edip etmedikleri anlaşılabilecektir.
Bir sanığın yanında gerçekleşen eyleme taraftar olmadığını gösterecek hiçbir engelleyici davranışta bulunmaması, suçu işleyen kişinin suç işlenirken yanında bulunan diğer kişilerden güç alması, tamamlanan eylem sonrası ne yapılacağının birlikte belirlenmesi, suçu gerçekleştiren kişiye suç sırasında ve sonrasında destek vererek suç delillerinin saklanması, gizlemesi veya bulunmamasını sağlanmaya çalışılması. Ölen kişiye gelebilecek herhangi bir kötülüğü engelleme yükümlülüğü varken buna aykırı davranarak eylemi gerçekleştiren kişiye gerekli müdahalenin yapılmaması, başta 112 olmak üzere ilgili yerlere haber vererek eylem üzerinde iştirakinin olmadığını gösterir somut bir davranışta bulunmaması gibi durumlarda sanıkların iştiraken hareket ettiği kabul edilecektir" ifade edildi.
SANIKLAR SUÇTAN KURTULMAYA ÇALIŞIYOR
Mahkeme, tutuklu bulunan sanıkların verdikleri ifadelerde ısrarla eylemin nasıl gerçekleştiğini görmedikleri, duymadıkları ve hatırlamadıkları beyanlarında ısrarcı olduklarını belirterek "Sanıklar bu şekilde beyanlarda bulunarak maktul Narin'in öldürülme eyleminin nasıl yapıldığı, neden yapıldığı, niçin yapıldığı ve kimler tarafından yapıldığı sorularına makul cevaplar vermeyerek suçtan kurtulmaya çalışmışlardır. Türk Ceza Kanunu'nda ve Ceza Muhakemesi Kanunu'nda sanıkların başta yalan söyleme olmak üzere suçtan kurtulmaya yönelik eylemleri yapabileceği kendilerine yasal bir hak olarak tanınmıştır.
BERAAT EDECEKLERİNİ BEKLEMELERİ KABUL EDİLECEK BİR DURUM DEĞİL
Sanıklar iştiraken gerçekleştirdikleri eylemlerde eylemin nasıl yapıldığı, neden yapıldığı, niçin yapıldığı, sanıkların eylemlerinin neler olduğu, varsa bu eyleme katılan başka sanıkların olup olmadığı hususlarında tespit yapılmasını engelleyerek fikir ve irade birliği ile hareket etmek suretiyle dayanışmalı olarak ve sonuç üzerinde ortak hâkimiyet kurarak yapılan yargılamalarda, beraat edeceklerini beklemelerinin hem kanunen, hem de vicdanen kabul edilebilecek bir durum olmadığı aşikârdır. Dolayısıyla fer'i soruların tespit edilememesinin sanıklar açısından lehe bir durum oluşturmayacağı ve sanıkların gerçekleşen eylemde iştiraken sorumlu olacaklarının kabul edilmesi gerekmektedir." ifadeleri yer aldı.
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