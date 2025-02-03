Mahkemeden Narin cinayeti açıklaması: Sanıklara neden iştirak halinde cinayet cezası verildi?

Diyarbakır'da 19 gün boyunca aranan ve Eğertutmaz Deresi'nde çuval içerisinde cansız bedenine ulaşılan Narin Güran cinayetinde şüpheli sanıklar anne Yüksel Güran, ağabey Enes Güran ve amca Salim Güran hakkında "İştirak halinde çocuğa karşı kasten öldürme" suçundan Türk Ceza Kanunu'nun 37/1, 82/1-d,e, 53/1 ve 63. sevk maddeleri uyarınca ayrı ayrı ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına Nevzat Bahtiyar'a ise "Suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme" suçundan 4 yıl 6 ay hapis cezası verildi.

İŞTİRAK HALİNDE NEDEN CEZA VERİLDİ?

Diyarbakır 8'inci Ağır Ceza Mahkemesi tarafından Narin Güran cinayetinde sanıklara neden "İştirak halinde cinayet cezası" verildiğine ilişkin tartışmalar üzerine açıklamada bulundu. Yargıtay'dan yapılan değerlendirmede Türkiye'de Narin olayına benzer 8 cinayet örnek gösterildiği belirtildi.

Açıklamada; Türk Ceza Kanunu'nun "Suça İştirak" bölümünde, fiili birlikte gerçekleştiren kişilerden her birinin, fail olarak sorumlu olacağı ifade edilirken, "Suçun işlenmesini sağlayan, hareket üzerinde hâkimiyet kuran herkes fail sayılmıştır. Hareket üzerinde hâkimiyet kurmak, birlikte irtikâp etme şeklinde gerçekleşebileceği gibi, zımni veya açık bir iş bölümüne dayalı olarak hareketi birlikte gerçekleştirmeyi de kapsamaktadır.

Söz konusu iştirak iradesi önceden alınan bir karar doğrultusunda gerçekleşebileceği gibi ani gelişen olay sırasında da eylem üzerinde ittifak ederek gerçekleşebilmektedir" denildi.