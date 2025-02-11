İstanbul’da vatandaşa sucuk yerine eşek eti yedirmişler! Bakanlık hileli ürünleri paylaştı

Tarım ve Orman Bakanlığı, gıdada yapılan hilenin önüne geçmek için harekete geçerken, taklit-tağşiş, sağlığı tehlikeye düşürecek gıdalar listesini yayınlamaya başladı.

YENİ FİRMALAR LİSTEYE EKLENDİ

Herkesin ilgisini çeken sağlığı tehlikeye atan ve taklit-tağşiş yapılan ürünlere her geçen gün yenileri ekleniyor. Vatandaşların sağlıklı gıdaya erişmesi için Tarım ve Orman Bakanlığı yaptığı denetimler sonrası uygunsuz olan ürünleri ifşa etmeye devam ediyor.

Son yapılan güncellemeyle birlikte birçok ürün listeye dahil edildi ve üreticileri açıklandı.