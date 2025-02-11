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İstanbul'da vatandaşa sucuk yerine eşek eti yedirmişler! Bakanlık hileli ürünleri paylaştı

Tarım ve Orman Bakanlığı, Sağlığı Tehlikeye Düşürecek Gıdalar ve Taklit veya Tağşiş Yapılan Gıdalar listesine yeni firma ve ürünleri ekledi. İstanbul’un Bağcılar ilçesinde bulunan bir kasabın sucuğunda eşek etine rastlanıldı. Öte yandan bakanlık, Taklit veya Tağşiş Yapılan Gıdalar listesini iki bölüme bölerek vatandaşlarla paylaşmaya başladı. İşte detaylar…

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 11.02.2025 14:15 Güncelleme Tarihi: 11.02.2025 14:30
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İstanbul’da vatandaşa sucuk yerine eşek eti yedirmişler! Bakanlık hileli ürünleri paylaştı

Tarım ve Orman Bakanlığı, gıdada yapılan hilenin önüne geçmek için harekete geçerken, taklit-tağşiş, sağlığı tehlikeye düşürecek gıdalar listesini yayınlamaya başladı.

YENİ FİRMALAR LİSTEYE EKLENDİ

Herkesin ilgisini çeken sağlığı tehlikeye atan ve taklit-tağşiş yapılan ürünlere her geçen gün yenileri ekleniyor. Vatandaşların sağlıklı gıdaya erişmesi için Tarım ve Orman Bakanlığı yaptığı denetimler sonrası uygunsuz olan ürünleri ifşa etmeye devam ediyor.

Son yapılan güncellemeyle birlikte birçok ürün listeye dahil edildi ve üreticileri açıklandı.

Bakanlık yaptığı denetimlerde bir kasabın sucuğunda eşek etine rastladıBakanlık yaptığı denetimlerde bir kasabın sucuğunda eşek etine rastladı

SUCUKTA EŞEK ETİ

İstanbul'un Bağcılar ilçesinde bulunan bir kasabın ısıl işlem görmüş sucuğunda eşek etine rastlanıldı.

Taklit veya Tağşiş Yapılan Gıdalar listeyi ikiye ayrıldıTaklit veya Tağşiş Yapılan Gıdalar listeyi ikiye ayrıldı

BAKANLIK LİSTEYİ İKİYE BÖLDÜ!

Bakanlık, Taklit veya Tağşiş Yapılan Gıdalar listesini iki bölüme bölerek vatandaşlarla paylaşmaya başladı.

Bakanlığın paylaştığı listede Taklit ve Tağşiş-1 listesinde "Ürünlere aynı değeri taşımayan başka bir maddenin, o madde yerine aynı maddeymiş gibi katılması. Örneğin : Farklı yağlar karıştırılan yağın zeytinyağı olarak piyasaya sürülmesi vb." gibi ürünlerin paylaşıldığı belirtildi.

Taklit ve Tağşiş-2 listesinde de "Ürünlere temel özelliğini veren öğelerin ve besin değerlerinin tamamının veya bir bölümünün mevzuata aykırı olarak çıkarılması Örneğin : Tereyağı yağ oranının mevzuatta belirtilen limitten düşük olması vb." olduğu açıklandı.

Taze kaşar peynirde hileTaze kaşar peynirde hile

TEREYAĞ SONRASI KAŞARDA HİLE!

Bursa'da üretim yapan Moni Süt ve Süt Ürünleri Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi'nin tereyağının ardından taze kaşarında da hile tespit edildi.

Firmanın 1 kiloluk tam yağlı taze kaşar peynirinde bitkisel yağa rastlanıldı.

Sağlığı Tehlikeye Düşürecek Gıdalar

  1. Firma Adı: PEKMEZ DÜNYASI GIDA PAZARLAMA SANAYİ VE DIŞ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

    • Marka: PEKMEZ DÜNYASI
    • Ürün Adı: BALLI BİTKİSEL MACUN
    • Uygunsuzluk: İlaç Etken Maddesi Tespiti
    • Parti/Seri No: 001
    • İlçe: KARTAL
    • İl: İSTANBUL
    • Ürün Grubu: Bitkisel Macun vb. Ürünler

  2. Firma Adı: YILDIRIM GIDA İNŞAAT TEKSTİL VE OTOMOTİV SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

    • Marka: KASAP GELENEKSEL
    • Ürün Adı: ISIL İŞLEM GÖRMÜŞ SUCUK
    • Uygunsuzluk: Tek Tırnaklı Eti Tespiti
    • Parti/Seri No: B2401B
    • İlçe: BAĞCILAR
    • İl: İSTANBUL
    • Ürün Grubu: Et ve Et Ürünleri

  3. Firma Adı: SHEKSİR MATBAA REKLAM İNŞAAT AMBALAJ TEMİZLİK GIDA SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ - XOFT İLAÇ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

    • Marka: JETT PLUS
    • Ürün Adı: CHOCOLATE
    • Uygunsuzluk: İlaç Etken Maddesi Tespiti
    • Parti/Seri No: SS066
    • İlçe: ZEYTİNBURNU
    • İl: İSTANBUL
    • Ürün Grubu: Çikolata ve Kakao Ürünleri

  4. Firma Adı: AYPEK GIDA BAHARAT İÇ VE DIŞ TİCARET SANAYİ LİMİTED ŞİRKETİ

    • Marka: BABÜR BAHARAT
    • Ürün Adı: PUL BİBER
    • Uygunsuzluk: Gıdada Kullanılması İçin Verilmeyen Boya Tespiti
    • Parti/Seri No: 10523
    • İlçe: SULTANGAZİ
    • İl: İSTANBUL
    • Ürün Grubu: Baharatlar, Çeşni Vericiler ve Soslar

  5. Firma Adı: BURÇ İLAÇ VE KOZMETİK TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

    • Marka: DİBLONG SHOT
    • Ürün Adı: TUTTİ FRUTTİ AROMALI GAZLI İÇECEK
    • Uygunsuzluk: İlaç Etken Maddesi Tespiti
    • Parti/Seri No: 040426
    • İlçe: FATİH
    • İl: İSTANBUL
    • Ürün Grubu: Alkolsüz İçecekler

TAKLİT VEYA TAĞŞİŞ YAPILAN GIDALAR

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