İtfaiye dolandırıcılığında yeni detaylar! Akrabalarını dahi dolandırdı: 20 milyon TL'lik mağduriyetim var

İstanbul İtfaiyesi'nde 13 yıldır çalışan şahıs mesai arkadaşlarından çeşitli bahaneler ile yakınların para topladı. Yakınlarından para toplayan şahıs ve eşinin planlayarak dolandırıcılık yaptığı iddia edilirken olaya ilişkin yeni detaylar ortaya çıktı. Yakın akrabalarını dahi dolandıran çiftin mağdur ettiği akrabası konuyla ilgili dikkat çeke açıklamalarda bulundu.

İstanbul İtfaiyesi'nde 2011'den beri görev yapan Salih Çapkın, onbaşı olarak çalıştığı İBB'ye bağlı İtfaiye Daire Başkanlığı'nda mesai arkadaşlarından borsada para kazanıp yüksek kar vereceğini iddia ederek para topladı.

300 MİLYON TL TOPLAYIP ÖDEMEDİ

Önce yüzde 3 kâr dağıtan Çapkın, daha sonra yüzde 8 kâr vadeden Çapkın arkadaşlarından 50 bin lira ile 10 milyon lira arasında miktarlar alarak iddiaya göre toplamda 300 milyon lira topladı. Ancak borsada yatırım yapacağını söyleyen Çapkın, parasını geri isteyenlere ödeme yapamadı.

EŞİNİ SUÇLADI: ŞİKAYETÇİYİM

Mağdurların şikayeti üzerine ifadesi alınan Çapkın eşini suçlayarak "İBB daire başkanlığında onbaşısı olarak çalışıyorum. 2 çocuğumun annesi eşim Kübra daha önce Bursa'da medikalcilik yapmaktaydı. 2 yıl önce borsa danışmanlığı yapacağını söyleyip işinden ayrıldı. Bana da itfaiyedeki arkadaşlarından yatırım yapmak isteyenlerden para iste onlara para kazandırayım dedi. Bunun üzerine ben de yatırım yapmak istemeleri halinde paralarınızı değerlendirebileceğiniz söyledim. Birçok arkadaşım şuna miktarını hatırlayamadığım tutarlarda para gönderdiler." dedi ve şöyle devam etti:

Bende bu paraları eşime gönderdim. Cuma akşamları kar yüzdelerini gönderiyordu ben de arkadaşlarıma bilgi veriyordum para isteyenlere eşim üzerinden para veriyordum. Benim hesabına göre yaklaşık 50 milyon topladım 30 milyon kar dağıttım. Daha sonra benim ailemden de para toplamış benim bilgim olmadan.

Eşimin yanında birlikte borsa yatırımı yaptığı iki kişi olduğunu biliyorum. Paranın COİN kripto hesabında olduğunu ve hesapta sorun olduğu için ödeme yapamıyoruz dediler. Arkadaşlarım ve ailem bana ulaştı. Bende durumu eşime sorunca beni de oyaladı. Ben eşim Kübra ve yanındaki iki kişiden şikayetçiyim.

"PLANLAYARAK YAPTILAR" İDDİASI

Sabah'ta yer alan habere göre karı koca bu işi baştan beri planlayarak yapıldığı, Kübra Çapkın'ın sadece eşinin arkadaşlarını değil aynı zamanda öz akrabalarını kardeşlerinden teyzelerine, eniştesinden kuzenlerine yakınında kim varsa parasını alıp dolandırdığı iddia edildi. Çiftin bu işi planlayarak yaptığı iddia edildi.

AKRABALARINI DA "HAYALİ KARAKTERLER" İLE DOLANDIRMIŞ

Çiftin akrabası konuyla ilgili Kübra Çapkın'ın "ortaklarım var" diyerek tanıştırdığı numaralarını paylaştığı iki kişinin aslında hiç olmayan hayali karakterler olduğunu öğrendiğini aktardı. Akraba "Meğer onlarda yine kendisiymiş biz ortakları diye Kübra ile konuşuyormuşuz. Bize ilk olarak medikal işinden başladı. Benden yaklaşık 20 milyon lira para aldı. Son üç dört ayda 50 milyon liradan fazla çevresinden para toplamış. Üvey kardeşlerini bile dolandırdı. Öz teyzesini, eniştesini en yakın akrabalarını dolandırdı" ifadelerini kullandı.

PARA BORSADA ERİDİ

Kübra Çapkın'ın ise konuyla ilgili "Ben kimseden zorla para almadım. Borsada kazanç olduğunu görünce para getirdiler. Eşim arkadaşlarından birisi parayı kazanınca diğerlerine söylemiş. Birçok kişi getirdi. Ama para şuanda borsada eridi. Toplam 50 60 milyon lira olduğunu düşünüyorum" dediği öğrenildi.