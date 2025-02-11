Fırında dehşet! Küfür etti diye patronunu defalarca bıçakladı

Küfür etti diye patronunu defalarca bıçakladı (AHABER ARŞİV)

Ramazan D. iddiaya göre küfür edince öfkelenen şüpheli Abdulcelil S. fırından aldığı bıçakla patronuna bir anda saldırmaya başladı. Şüpheli şahıs Ramazan D.'yi baş, karın ve göğüs bölgesinden olmak üzere çok sayıda bıçak darbesi indirerek yaraladı. Sesleri duyan çalışanlar kavgayı ayırırken olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sabah'ın haberine göre Yaralanan Ramazan D. hastaneye kaldırılırken şüpheli Abdulcelil S. gözaltına alındı. Savcılığa sevk edilen Abducelil S. çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.