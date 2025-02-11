Fırında dehşet! Küfür etti diye patronunu defalarca bıçakladı

Korkunç olay geçtiğimiz Temmuz ayında İstanbul Fatih'te meydana geldi. Akşemsettin Mahallesinde fırıncılık yapan Ramazan D. (46) ile çalışanı şüpheli Afganistan uyruklu Abdulcelil S. (21) birlikte çalışıyordu.
Ramazan D. iddiaya göre küfür edince öfkelenen şüpheli Abdulcelil S. fırından aldığı bıçakla patronuna bir anda saldırmaya başladı. Şüpheli şahıs Ramazan D.'yi baş, karın ve göğüs bölgesinden olmak üzere çok sayıda bıçak darbesi indirerek yaraladı. Sesleri duyan çalışanlar kavgayı ayırırken olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Sabah'ın haberine göre Yaralanan Ramazan D. hastaneye kaldırılırken şüpheli Abdulcelil S. gözaltına alındı. Savcılığa sevk edilen Abducelil S. çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
"BIÇAĞI ELİNDEN ALIP KAÇTI"
Ramazan D. karakoldaki ifadesinde küfür etmediğini, bir anda darbeler hissetmeye başladığını kendini savunmak istediği sırada şüphelinin elinde bıçak olduğunu ve kendisini bıçaklamaya başladığını belirtti. Müşteki kendisini korumak için şahsa vurduğunu elindeki bıçağı aldıktan dışarı kaçtığını ifade etti.
3 YIL HAPSİ İSTENDİ
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından konuyla ilgili soruşturmanın tamamlanması sonrası İstanbul Asliye Ceza Mahkemesi'ne dava açıldı. Hazırlanan iddianamede adli tıp raporuna göre yaralanmanın basit tıbbi müdahale ile giderilebilir olmadığı ancak hayati tehlikeye de yol açmadığına değinildi.
Şüphelinin izah edilen şekilde müştekiyi bıçaklayarak silahla kasten yaralama suçunu işlediği kaydedildi. İddianamede şüpheli hakkında 'Silahla kasten yaralama' suçundan 3 yıl hapis istemiyle dava açıldı.
Dava ilerleyen günlerde mahkemede görülecek.