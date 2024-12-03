Haberler Tıkla Haberleri Hileli ürünler listesi yenilendi! Sucukta baş eti kıymalı börekte taşlık

Hileli ürünler listesi yenilendi! Sucukta baş eti kıymalı börekte taşlık

Taklit veya Tağşiş Yapılan Gıdalar listesinde İstanbul'da Meşhur Sarıyer Börekçisi adıyla satış yapan ancak adını kullandığı markayla ilgisi olmayan bir firmanın çiğ börek harcından kıyma yerine sakatat çıktı. Öte yandan Arifoğlu Baharat’ın sumağında gıdada kullanıma izin verilmeyen boyaya rastlanırken, Napoli Antica’nın mozzarella peynirinde manda sütü yerine inek sütü tespit edildi. İşte detaylar…

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 03.12.2024 10:33 Güncelleme Tarihi: 03.12.2024 10:53
ABONE OL
Hileli ürünler listesi yenilendi! Sucukta baş eti kıymalı börekte taşlık

Gıdada hilenin önüne geçmek için harekete geçen Tarım ve Orman Bakanlığı, taklit-tağşiş, sağlığı tehlikeye düşürecek gıdalar listesini yayınlamaya başladı.

Tarım ve Orman Bakanlığı gıda teröristlerini ifşalamaya devam ediyor (AA)

YENİ FİRMALAR LİSTEYE EKLENDİ

Herkesin ilgisini çeken sağlığı tehlikeye atan ve taklit-tağşiş yapılan ürünlere her geçen gün yenisi ekleniyor. Vatandaşların sağlıklı gıdaya erişmesi için Tarım ve Orman Bakanlığı yaptığı denetimler sonrası uygunsuz olan ürünleri ifşa etmeye devam ediyor.

Son yapılan güncellemeyle birlikte birçok ürün listeye dahil edildi ve üreticileri açıklandı.

Sultangazi'deki Sarıyer Börekçisi'nde börek harcından kıyma yerine taşlık çıktı (Ekran görüntüsü)

KIYMA VE SUCUKTA SAKATAT

Son zamanlarda Meşhur Sarıyer Börekçisi adı altında açılan börekçilerden bir tanesinden numuneler alındı. Sultangazi'de dükkanının adını Meşhur Sarıyer Börekçisi olarak yazan Musa Karabudak'ın çiğ börek harcı incelendi. Çiğ börek harcından kıyma yerine taşlık çıktı.

Öte yandan Kayseri'de üretim yapan Arda Et Ürünleri Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi'nin Yeni Danacı sucuğunda sakatat (Baş Eti) tespit edildi.

İstanbul Bakırköy'deki İsott Kebap Dürüm Evi'nin çiğ Urfa kebap harcında kanatlı etine rastlanıldı.

Manda sütlü Mozzarella peynirinden inek sütü çıktı (Ekran görüntüsü)

MANDA YERİNE İNEK SÜTÜ

Napoli Antica markasının Mozzarella peyniri de hileli ürünler listesine girdi. Manda sütlü peynire inek sütü koydukları ortaya çıktı.

Arifoğlu Baharat'ın sumağında gıdada kullanımına izin verilmeyen boya tespit edildi

ARİFOĞLU BAHARAT VE GIDA SANAYİ

Daha önce tatlı biber öğütülmüş, Maraş biber acı kırmızı pul biber, sumak öğütülmüş, tatlı bir toz öğütülmüş ürünlerinde gıdada kullanımına izin verilmeyen boya tespiti edilen Arifoğlu Baharat'ın 'Sumak'ı da listede yer aldı. Sağlığı Tehlikeye Düşürecek Gıdalar listesinde bulunan üründe yine gıdada kullanımına izin verilmeyen boya tespit edildi.

İŞTE TAKLİT VEYA TAĞŞİŞ YAPILAN GIDALAR - 2 ARALIK 2024

Tarım ve Orman Bakanlığı Taklit veya Tağşiş Yapılan Gıdalar listesini güncelledi

İŞTE SAĞLIĞI TEHLİKEYE DÜŞÜRECEK GIDALAR - 2 ARALIK 2024

Tarım ve Orman Bakanlığı Taklit veya Tağşiş Yapılan Gıdalar listesini güncelledi

Pişmiş dönere dil kattılar! Tağşiş listesi güncellendi PİŞMİŞ DÖNERE DİL KATTILAR! TAĞŞİŞ LİSTESİ GÜNCELLENDİ
Bakanlık yeni hileli ürünleri duyurdu! BAKANLIK YENİ HİLELİ ÜRÜNLERİ DUYURDU!
Hazarcan’ın sucukları ’dil’e geldi HAZARCAN'IN SUCUKLARI 'DİL'E GELDİ
Hileli zeytinyağında 21 marka tek isim HİLELİ ZEYTİNYAĞINDA 21 MARKA TEK İSİM
Yüzlerce şubesi bulunan firma hileli ürün listesinde! YÜZLERCE ŞUBESİ BULUNAN FİRMA HİLELİ ÜRÜN LİSTESİNDE!

SON DAKİKA