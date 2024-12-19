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Gıda teröristleri ifşalandı! Sucuk ve dana kaburgada domuz eti! | Hileli ürünlerde yeni liste

Tarım ve Orman Bakanlığı 'gıda teröristlerini' yayınlamaya devam ediyor. En son 6 Aralık'ta listeye ekleme yapan bakanlık yeni hileli ürün ve firmaları ifşaladı. Köfteci Yusuf’un ürünlerinden domuz etinin tespit edilmesinin ardından yeni bir skandal daha ortaya çıktı. Balıkesir’de Havranlı Kasap ve Sütüven Sucukları markasında domuz etine rastlanıldı. Öte yandan Muğla’nın Fethiye ilçesinde bulunan Chinese Rose Restaurant adlı Çin restoranı, müşterilerine Dana Kaburgası yerine domuz eti yedirdiği belirlendi.

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 19.12.2024 10:06 Güncelleme Tarihi: 19.12.2024 10:11
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Gıda teröristleri ifşalandı! Sucuk ve dana kaburgada domuz eti! | Hileli ürünlerde yeni liste

Gıdada hilenin önüne geçmek için harekete geçen Tarım ve Orman Bakanlığı, taklit-tağşiş, sağlığı tehlikeye düşürecek gıdalar listesini yayınlamaya başladı.

LİSTEYE YENİ FİRMALAR EKLENDİ

Herkesin ilgisini çeken sağlığı tehlikeye atan ve taklit-tağşiş yapılan ürünlere her geçen gün yenisi ekleniyor. Vatandaşların sağlıklı gıdaya erişmesi için Tarım ve Orman Bakanlığı yaptığı denetimler sonrası uygunsuz olan ürünleri ifşa etmeye devam ediyor.

Son yapılan güncellemeyle birlikte birçok ürün listeye dahil edildi ve üreticileri açıklandı.

Havran’lı Kasap’ın sucuğunda domuz eti olduğu ortaya çıktı (ARŞİV)Havran’lı Kasap’ın sucuğunda domuz eti olduğu ortaya çıktı (ARŞİV)

SUCUKTA DOMUZ!

Vatandaşın sağlığıyla oynayan gıda teröristleri pes dedirtmeye devam ediyor. Balıkesir'de Önder Sütüven-Sütüven sucukları adlı firmanın "Havran'lı Kasap" dana sucuğunda domuz eti olduğu ortaya çıktı.

Muğla'daki Chinese Rose Restaurant müşterilerine Dana Kaburgası yerine domuz eti yedirdiği tespit edildi. (Ekran görüntüsü)Muğla'daki Chinese Rose Restaurant müşterilerine Dana Kaburgası yerine domuz eti yedirdiği tespit edildi. (Ekran görüntüsü)

ÇİN RESTORANINDA DOMUZ ETİ!

Öte yandan Muğla'da bulunan Chinese Rose Restaurant'ın da müşterilerine Dana Kaburgası yerine domuz eti yedirdiği tespit edildi.

Meşhur Sarıyer Börekçisi adı altında açılan börekçiler yine listeye girdi.Meşhur Sarıyer Börekçisi adı altında açılan börekçiler yine listeye girdi.

YİNE SARIYER BÖREKÇİSİ

Son zamanlarda Meşhur Sarıyer Börekçisi adı altında açılan börekçilerden numuneler alındı. Kağıthane'deki iki Sarıyer Börekçisi'nde taklit ve tağşiş tespit edildi. Bir dükkanın kıymalı pidesinde taşlık diğerinde ise kıymalı börekten eşek eti çıktı.

Ahmet Çavuşoğlu marka isotlarda gıdada kullanımına yer verilmeyen boya tespit edildi.Ahmet Çavuşoğlu marka isotlarda gıdada kullanımına yer verilmeyen boya tespit edildi.

BOYALI İSOT
Gıda teröristleri yiyeceklerden baharatlara kadar birçok ürüne hile karıştırdı. Teröristlerin bir diğer hilesi ise isotta ortaya çıktı. Ahmet Çavuşoğlu marka isotlarda gıdada kullanımına yer verilmeyen boya tespit edildi.

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Tarım ve Orman Bakanlığı Taklit veya Tağşiş Yapılan Gıdalar listesini güncellediTarım ve Orman Bakanlığı Taklit veya Tağşiş Yapılan Gıdalar listesini güncelledi

Sucukta baş eti kıymalı börekte taşlıkSucukta baş eti kıymalı börekte taşlık SUCUKTA BAŞ ETİ KIYMALI BÖREKTE TAŞLIK
Kıyma ve sucuktan kanatlı eti çıktıKıyma ve sucuktan kanatlı eti çıktı KIYMA VE SUCUKTAN KANATLI ETİ ÇIKTI
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