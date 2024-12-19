Gıda teröristleri ifşalandı! Sucuk ve dana kaburgada domuz eti! | Hileli ürünlerde yeni liste

Gıdada hilenin önüne geçmek için harekete geçen Tarım ve Orman Bakanlığı, taklit-tağşiş, sağlığı tehlikeye düşürecek gıdalar listesini yayınlamaya başladı.
LİSTEYE YENİ FİRMALAR EKLENDİ
Herkesin ilgisini çeken sağlığı tehlikeye atan ve taklit-tağşiş yapılan ürünlere her geçen gün yenisi ekleniyor. Vatandaşların sağlıklı gıdaya erişmesi için Tarım ve Orman Bakanlığı yaptığı denetimler sonrası uygunsuz olan ürünleri ifşa etmeye devam ediyor.
Son yapılan güncellemeyle birlikte birçok ürün listeye dahil edildi ve üreticileri açıklandı.
SUCUKTA DOMUZ!
Vatandaşın sağlığıyla oynayan gıda teröristleri pes dedirtmeye devam ediyor. Balıkesir'de Önder Sütüven-Sütüven sucukları adlı firmanın "Havran'lı Kasap" dana sucuğunda domuz eti olduğu ortaya çıktı.
ÇİN RESTORANINDA DOMUZ ETİ!
Öte yandan Muğla'da bulunan Chinese Rose Restaurant'ın da müşterilerine Dana Kaburgası yerine domuz eti yedirdiği tespit edildi.
YİNE SARIYER BÖREKÇİSİ
Son zamanlarda Meşhur Sarıyer Börekçisi adı altında açılan börekçilerden numuneler alındı. Kağıthane'deki iki Sarıyer Börekçisi'nde taklit ve tağşiş tespit edildi. Bir dükkanın kıymalı pidesinde taşlık diğerinde ise kıymalı börekten eşek eti çıktı.
BOYALI İSOT
Gıda teröristleri yiyeceklerden baharatlara kadar birçok ürüne hile karıştırdı. Teröristlerin bir diğer hilesi ise isotta ortaya çıktı. Ahmet Çavuşoğlu marka isotlarda gıdada kullanımına yer verilmeyen boya tespit edildi.