Tek tırnaklı kasap sucuk! Tereyağında bitkisel yağ! İşte yeni taklit ve tağşiş listesi

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından güncel olarak paylaşılan taklit ve tağşiş listesi vatandaşın alışveriş yaparken düşünmeye sevk ediyor. Listede yer alan gıda teröristleri vatandaşı kandırarak çeşitli oyunlarla sağlıksız gıdaları piyasaya sürüyor.

Son olarak 25 Kasım tarihli yeni liste yayınlanırken listede şoke eden detaylar yer aldı.

Doğadan Süt Çiftliği Tereyağ

TEREYAĞDA BİTKİSEL YAĞ! TOZ BİBERDE YABANCI MADDE

Bünyamin Tepe-Hedef Süt isimli firmaya ait Doğadan Süt Çiftliği markasıyla satılan tereyağının içinde bitkisel yağ tespit edilirken Ege Baharat marka kırmızı tatlı toz biberde ise yabancı madde görüldü.

Ayrıca Zeni Süt fiması tarafından üretilen Aydil Gazioğlu isimli tam yağlı taze kaşar peynirinde ise bitkisel yağ ve nişasta tespit edildi.

Ege Baharat marka kırmızı tatlı toz biber

Burç İlaç tarafından üretilen Diblong marka ballı ginsengli macun,ginseng chocolate, ginseng drink isimli ürünlerde de ilaç etken maddesi tespit edildi.

TEK TIRNAKLI KASAP SUCUK!

Adana'nın Yüreğir ilçesinde faaliyet gösteren Erdinç Kasabı isimli dükkanda satılan kasap sucukta da tek tırnaklı eti tespit edildi.

ÇİKOLATADA İLAÇ

Son olarak güncel listede Mer İlaç firmasına ait "diblong" markasıyla satılan ginseng chocolate lady isimli üründe ilaç etken maddesi tespit edildi.

SAĞLIĞI TEHLİKEYE DÜŞÜRECEK GIDALAR

TAKLİT VEYA TAĞŞİŞ YAPILAN GIDALAR