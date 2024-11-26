Tek tırnaklı kasap sucuk! Tereyağında bitkisel yağ! İşte yeni taklit ve tağşiş listesi
Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından paylaşılan sağlığı tehlikeye düşürecek gıdalar ve taklit veya tağşiş yapılan gıdalar listesi 25 Kasım 2024 tarihinde güncellendi. Listede kasap sucukta tek tırnaklı eti tespit edilirken, bir markanın ürettiği tereyağında da bitkisel yağ tespit edildi. İşte detaylar...
Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından güncel olarak paylaşılan taklit ve tağşiş listesi vatandaşın alışveriş yaparken düşünmeye sevk ediyor. Listede yer alan gıda teröristleri vatandaşı kandırarak çeşitli oyunlarla sağlıksız gıdaları piyasaya sürüyor.
Son olarak 25 Kasım tarihli yeni liste yayınlanırken listede şoke eden detaylar yer aldı.
TEREYAĞDA BİTKİSEL YAĞ! TOZ BİBERDE YABANCI MADDE
Bünyamin Tepe-Hedef Süt isimli firmaya ait Doğadan Süt Çiftliği markasıyla satılan tereyağının içinde bitkisel yağ tespit edilirken Ege Baharat marka kırmızı tatlı toz biberde ise yabancı madde görüldü.
Ayrıca Zeni Süt fiması tarafından üretilen Aydil Gazioğlu isimli tam yağlı taze kaşar peynirinde ise bitkisel yağ ve nişasta tespit edildi.
Burç İlaç tarafından üretilen Diblong marka ballı ginsengli macun,ginseng chocolate, ginseng drink isimli ürünlerde de ilaç etken maddesi tespit edildi.
TEK TIRNAKLI KASAP SUCUK!
Adana'nın Yüreğir ilçesinde faaliyet gösteren Erdinç Kasabı isimli dükkanda satılan kasap sucukta da tek tırnaklı eti tespit edildi.
ÇİKOLATADA İLAÇ
Son olarak güncel listede Mer İlaç firmasına ait "diblong" markasıyla satılan ginseng chocolate lady isimli üründe ilaç etken maddesi tespit edildi.
TAKLİT VEYA TAĞŞİŞ YAPILAN GIDALAR