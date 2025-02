Sucukta tavuk kafası baklavada fıstık yerine ay çekirdeği! İşte gıda teröristleri...

Tarım ve Orman Bakanlığı'nın 4 Şubat tarihli yeni taklit ve tağşiş listesinde çok sayıda gıda teröristi yakayı ele verdi.

HER GÜN TÜKETTİĞİMİZ ÜRÜNLERDE HİLE...

Listede hamburger, sucuk, pide, lahmacun, peynir, yoğurt, zeytinyağı ve baharat gibi pek çok üründe hileli üretim yapıldığı tespit edildi. Bazı markalar online alışveriş platformlarında satışa sunulurken, bazıları ise geniş bir tüketici kitlesi tarafından biliniyor.

İŞTE O ÜRÜNLER...

Firma: YAKUPAĞA ET VE ET ÜRÜNLERİ HAYVANCILIK TARIM ÜR. GIDA PAZ. İTH. İHR. TİC. VE SAN. LTD. ŞTİ.

Marka: YAKUPAĞA MANGALCIM

Ürün: ISIL İŞLEM GÖRMÜŞ PİLİÇ SUCUK

Uygunsuzluk: Mekanik Ayrılmış Kanatlı Eti Tespiti

Parti/Seri No: 24.08.2025

İlçe: Çivril

İl: Denizli

Ürün Grubu: Et ve Et Ürünleri

Firma: DNC BAGET GIDA SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ-BAGET BURGER KINALIK ŞB.

Ürün: DANA HAMBURGER KÖFTESİ (ÇİĞ)

Uygunsuzluk: Sakatat (Kalp) Tespiti

Parti/Seri No: STT: 19.08.2024

İlçe: Pamukkale

İl: Denizli

Ürün Grubu: Et ve Et Ürünleri