Sucukta tavuk kafası baklavada fıstık yerine ay çekirdeği! İşte gıda teröristleri...

Tarım ve Orman Bakanlığı'nın 4 Şubat tarihli yeni taklit ve tağşiş listesinde çok sayıda gıda teröristi yakayı ele verdi.
HER GÜN TÜKETTİĞİMİZ ÜRÜNLERDE HİLE...
Listede hamburger, sucuk, pide, lahmacun, peynir, yoğurt, zeytinyağı ve baharat gibi pek çok üründe hileli üretim yapıldığı tespit edildi. Bazı markalar online alışveriş platformlarında satışa sunulurken, bazıları ise geniş bir tüketici kitlesi tarafından biliniyor.
İŞTE O ÜRÜNLER...
Firma: YAKUPAĞA ET VE ET ÜRÜNLERİ HAYVANCILIK TARIM ÜR. GIDA PAZ. İTH. İHR. TİC. VE SAN. LTD. ŞTİ.
Marka: YAKUPAĞA MANGALCIM
Ürün: ISIL İŞLEM GÖRMÜŞ PİLİÇ SUCUK
Uygunsuzluk: Mekanik Ayrılmış Kanatlı Eti Tespiti
Parti/Seri No: 24.08.2025
İlçe: Çivril
İl: Denizli
Ürün Grubu: Et ve Et Ürünleri
Firma: DNC BAGET GIDA SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ-BAGET BURGER KINALIK ŞB.
Ürün: DANA HAMBURGER KÖFTESİ (ÇİĞ)
Uygunsuzluk: Sakatat (Kalp) Tespiti
Parti/Seri No: STT: 19.08.2024
İlçe: Pamukkale
İl: Denizli
Ürün Grubu: Et ve Et Ürünleri
Firma: EFEKÖY GIDA HAYVANCILIK ÜRETİM PAZARLAMA DANIŞMANLIK SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
Marka: EFEKÖY GIDA
Ürün: TAZE YAĞLI LOR PEYNİRİ
Uygunsuzluk: Bitkisel Yağ Tespiti
Parti/Seri No: 15.08.2024
İlçe: Çine
İl: Aydın
Ürün Grubu: Süt ve Süt Ürünleri
Firma: ALAN SÜT ÜRÜN. İMALAT VE PAZ. LTD. ŞTİ
Marka: AZRA
Ürün: SADE YOĞURT
Uygunsuzluk: Bitkisel Yağ Tespiti, Nişasta Tespiti
Parti/Seri No: 22.09.2024
İlçe: Altınözü
İl: Hatay
Ürün Grubu: Süt ve Süt Ürünleri
Firma: EN TATLI BÖREK-TÜLİN YÜCESOYLU
Ürün: FISTIKLI ÖZEL BAKLAVA
Uygunsuzluk: Ay Çekirdeği Tespiti
Parti/Seri No: TETT: 03.12.2024
İlçe: Yüreğir
İl: Adana
Ürün Grubu: Pastacılık Ürünleri ve Tatlılar
Firma: NİSAN BİYOKİMYA MEDİKAL ENDÜSTRİYEL TEMİZLİK KIRTASİYE BİLİŞİM MATBAA TEKSTİL GIDA LTD. ŞTİ.
Marka: DOĞAKÖY
Ürün: SOĞUK SIKIM NATUREL SIZMA ZEYTİNYAĞI (ERKEN HASAT)
Uygunsuzluk: Tohum Yağları Karıştırılması Tespiti
Parti/Seri No: 01
İlçe: Çankaya
İl: Ankara
Ürün Grubu: Bitkisel Yağlar
Firma: TANEM TOHUM GIDA AMBALAJ SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
Marka: BİZİM YAĞCI
Ürün: NATUREL SIZMA ZEYTİNYAĞI 5 L
Uygunsuzluk: Tohum Yağları Karıştırılması Tespiti
Parti/Seri No: 090920220001
İlçe: Nilüfer
İl: Bursa
Ürün Grubu: Bitkisel Yağlar
Firma: MALİA TARIM ÜRÜNLERİ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
Marka: OLİVA MALİA
Ürün: AYVALIK ERKEN HASAT SOĞUK SIKIM NATUREL SIZMA ZEYTİNYAĞI-500 ML
Uygunsuzluk: Daha Düşük Kaliteli Zeytinyağı Karıştırılması Tespiti
Parti/Seri No: 10.2024
İlçe: Karaburun
İl: İzmir
Ürün Grubu: Bitkisel Yağlar
Firma: SSC GRUP TARIM GIDA ZEYTİNYAĞI TİC. LTD. ŞTİ.
Marka: ZEYTİNADA
Ürün: NATUREL SIZMA ZEYTİNYAĞI
Uygunsuzluk: Tohum Yağları Karıştırılması Tespiti
Parti/Seri No: 008
İlçe: Selçuk
İl: İzmir
Ürün Grubu: Bitkisel Yağlar
Firma: SSC GRUP TARIM GIDA ZEYTİNYAĞI TİC. LTD. ŞTİ.
Marka: AM AYVALIK
Ürün: TAŞ BASKI SOĞUK SIKIM NATUREL SIZMA ZEYTİNYAĞI-5 L
Uygunsuzluk: Tohum Yağları Karıştırılması Tespiti
Parti/Seri No: 011
İlçe: Selçuk
İl: İzmir
Ürün Grubu: Bitkisel Yağlar
Firma: İPEKYOLU BAHARAT VE GIDA SANAYİ İTHALAT İHRACAT TİCARET VE PAZARLAMA LİMİTED ŞİRKETİ
Marka: İPEKYOLU BAHARAT
Ürün: KEKİK
Uygunsuzluk: Yabancı Madde Tespiti
Parti/Seri No: 28/01
İlçe: Yenimahalle
İl: Ankara
Ürün Grubu: Baharatlar, Çeşni Vericiler ve Soslar
Firma: GEZGİNCİ GIDA-OSMAN GEZGİNCİ
Marka: GEZGİNCİ BAHARAT
Ürün: KEKİK
Uygunsuzluk: Yabancı Madde Tespiti
Parti/Seri No: 280223
İlçe: Keçiören
İl: Ankara
Ürün Grubu: Baharatlar, Çeşni Vericiler ve Soslar
Firma: SAMOCAK GIDA İNŞAAT TURİZM SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
Marka: ITIR
Ürün: ACI PUL BİBER
Uygunsuzluk: Domates Tespiti
Parti/Seri No: 210924-4SLN
İlçe: Yenimahalle
İl: Ankara
Ürün Grubu: Baharatlar, Çeşni Vericiler ve Soslar
Firma: YEŞİLÇAY SÜT ÜRÜNLERİ ÜRETİM VE PAZARLAMA LTD. ŞTİ.
Marka: YEŞİLÇAY
Ürün: YEŞİLÇAY AZ YAĞLI TAZE BEYAZ PEYNİR
Uygunsuzluk: % Yağ Oranının Düşük Olması
Parti/Seri No: 13.07.2024
İlçe: Odunpazarı
İl: Eskişehir
Ürün Grubu: Süt ve Süt Ürünleri
Firma: AKSARAY ÜÇLER SÜT VE YEM SANAYİ VE TİCARET LTD. ŞTİ.
Marka: SÜTTANESİ
Ürün: TAM YAĞLI TAZE KAŞAR PEYNİRİ
Uygunsuzluk: % Yağ Oranının Düşük Olması
Parti/Seri No: 222
İlçe: Merkez
İl: Aksaray
Ürün Grubu: Süt ve Süt Ürünleri
Firma: ERAY SÜT ET YEM NAKLİYECİLİK VE KÖMÜR SANAYİ VE TİCARET LTD. ŞTİ.
Marka: ANADOLU CİHANGİR
Ürün: YAĞLI TAZE BEYAZ PEYNİR
Uygunsuzluk: % Yağ Oranının Düşük Olması
Parti/Seri No: 211
İlçe: Ortaköy
İl: Aksaray
Ürün Grubu: Süt ve Süt Ürünleri
Firma: KILINÇ SÜT ÜRÜNLERİ GIDA TARIM HAYV. NAK. TİC. VE SAN. LTD. ŞTİ.
Marka: KILINÇ
Ürün: TAM YAĞLI TAZE BEYAZ PEYNİR (17KG)
Uygunsuzluk: % Yağ Oranının Düşük Olması
Parti/Seri No: 0908
İlçe: Mut
İl: Mersin
Ürün Grubu: Süt ve Süt Ürünleri
Firma: TRAKYA BADE ELA
Ürün: TAM YAĞLI TAZE BEYAZ PEYNİR
Uygunsuzluk: Bitkisel Yağ Tespiti
Parti/Seri No: 0205/P1
İlçe: Babaeski
İl: Kırklareli
Ürün Grubu: Süt ve Süt Ürünleri
Firma: SEFA SÜT ÜRÜNLERİ İMALAT VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
Marka: SEFA SÜT ÜRÜNLERİ LTD. ŞTİ.
Ürün: TAM YAĞLI PASTÖRİZE YUMUŞATILMAMIŞ BEYAZ PEYNİR
Uygunsuzluk: % Yağ Oranının Düşük Olması
Parti/Seri No: 264
İlçe: Bucak
İl: Burdur
Ürün Grubu: Süt ve Süt Ürünleri
Firma: ÜNAL GIDA VE İNŞAAT TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ / KAYSERİ
Marka: ÜG ÜNAL SÜT ÜRÜNLERİ
Ürün: TAM YAĞLI TAZE BEYAZ PEYNİR
Uygunsuzluk: % Yağ Oranının Düşük Olması
Parti/Seri No: 212410
İlçe: Melikgazi
İl: Kayseri
Ürün Grubu: Süt ve Süt Ürünleri
Firma: KOÇ GRUP ET VE SÜT ÜRÜNLERİ GIDA İNŞAAT OTOMOTİV SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
Marka: VAKFIKEBİR
Ürün: YARIM YAĞLI TAZE ÇÖREKOTLU AYÇEKİRDEKLİ VE MISIR ÇEŞNİLİ ERİTME PEYNİRİ
Uygunsuzluk: Bitkisel Yağ Tespiti, Nişasta Tespiti
Parti/Seri No: 25.01.2025
İlçe: Yenimahalle
İl: Ankara
Ürün Grubu: Süt ve Süt Ürünleri
Firma: MONİ SÜT VE SÜT ÜRÜNLERİ SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
Marka: ÖZLÜCE
Ürün: TAM YAĞLI TAZE KAŞAR PEYNİRİ 1000 G
Uygunsuzluk: % Yağ Oranının Düşük Olması, Bitkisel Yağ Tespiti
Parti/Seri No: 0404
İlçe: Osmangazi
İl: Bursa
Ürün Grubu: Süt ve Süt Ürünleri
Firma: MONİ SÜT VE SÜT ÜRÜNLERİ SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
Marka: GÜNKAŞ
Ürün: TAM YAĞLI TAZE KAŞAR PEYNİRİ
Uygunsuzluk: Bitkisel Yağ Tespiti, Nişasta Tespiti
Parti/Seri No: 2108
İlçe: Osmangazi
İl: Bursa
Ürün Grubu: Süt ve Süt Ürünleri
Firma: MONİ SÜT VE SÜT ÜRÜNLERİ SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
Marka: ÖZLÜCE
Ürün: TAM YAĞLI TAZE KAŞAR PEYNİRİ
Uygunsuzluk: Bitkisel Yağ Tespiti, Nişasta Tespiti
Parti/Seri No: 2303
İlçe: Osmangazi
İl: Bursa
Ürün Grubu: Süt ve Süt Ürünleri
Firma: MONİ SÜT VE SÜT ÜRÜNLERİ SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKET��
Marka: GÜNKAŞ
Ürün: TAM YAĞLI TAZE KAŞAR PEYNİRİ
Uygunsuzluk: Bitkisel Yağ Tespiti
Parti/Seri No: 1503
İlçe: Osmangazi
İl: Bursa
Ürün Grubu: Süt ve Süt Ürünleri
Firma: SAR KEBAP-MELİHA POLAT
Ürün: ÇİĞ DANA ETİ (TERBİYELİ)
Uygunsuzluk: Kanatlı Eti Tespiti
Parti/Seri No: 09.10.2024
İlçe: Çankaya
İl: Ankara
Ürün Grubu: Et ve Et Ürünleri
Firma: DEVECİOĞLU ESNAF LOKANTASI-MUSTAFA AYDIN
Ürün: KIYMALI PİDE HARCI
Uygunsuzluk: Kanatlı Eti Tespiti
Parti/Seri No: 06.11.2024
İlçe: Kahramankazan
İl: Ankara
Ürün Grubu: Et ve Et Ürünleri
Firma: ERADNG GIDA SANAYİ VE TİCARET İHRACAT İTHALAT LİMİTED ŞİRKETİ-ROTA CAFE
Ürün: HAMBURGER KÖFTE
Uygunsuzluk: Kanatlı Eti Tespiti
Parti/Seri No: 11.10.2024
İlçe: Mamak
İl: Ankara
Ürün Grubu: Et ve Et Ürünleri
Firma: MEŞHUR BİLECİK SALONU-MERYEM KOÇER
Ürün: KIYMALI PİDE (PİŞMİŞ)
Uygunsuzluk: Kanatlı Eti Tespiti
Parti/Seri No: 24.10.2024
İlçe: Mamak
İl: Ankara
Ürün Grubu: Et ve Et Ürünleri
Firma: ŞANLI ASPAVA-AYHAN KALELİ
Ürün: ÇİĞ LAHMACUN HARCI (DANA ETİ)
Uygunsuzluk: Kanatlı Eti Tespiti, Sakatat (Taşlık) Tespiti
Parti/Seri No: 19.10.2024
İlçe: Mamak
İl: Ankara
Ürün Grubu: Et ve Et Ürünleri
Firma Adı: EBRAR ET VE ET ÜRÜNLERİ - HÜSEYİN YAVUZ
Marka: YAVUZOĞLU
Ürün Adı: ISIL İŞLEM GÖRMÜŞ TAVUK SUCUK
Uygunsuzluk: Sakatat (Baş Eti) Tespiti
Parti/Seri No: 01.10.2024
İlçe: KEÇİÖREN
İl: ANKARA
Ürün Grubu: Et ve Et Ürünleri
Firma Adı: TAT ENTEGRE ET ÜRÜNLERİ TARIM GIDA MADEN SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
Marka: KASAPOĞLU KASAP
Ürün Adı: ISIL İŞLEM GÖRMÜŞ SUCUK
Uygunsuzluk: Kanatlı Eti Tespiti
Parti/Seri No: 20240902
İlçe: MERKEZ
İl: AKSARAY
Ürün Grubu: Et ve Et Ürünleri
Firma Adı: SAF NATUREL BAL GIDA PAZARLAMA SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
Marka: SAF NATUREL BAL
Ürün Adı: SÜZME ÇİÇEK BALI BİNGÖL YÖRESİ
Uygunsuzluk: Taklit veya Tağşiş Tespiti
Parti/Seri No: 0021
İlçe: YENİMAHALLE
İl: ANKARA
Ürün Grubu: Arıcılık Ürünleri
Firma Adı: HASTÜRK GIDA OTOMOTİV İNŞAAT EMLAK SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
Marka: ASLANPETEK
Ürün Adı: SÜZME YONCA BALI
Uygunsuzluk: Taklit veya Tağşiş Tespiti
Parti/Seri No: 1703
İlçe: AKYURT
İl: ANKARA
Ürün Grubu: Arıcılık Ürünleri